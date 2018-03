Trump despenca em lista de bilionários da Forbes

1. Jeff Bezos, fundador da Amazon zoom_out_map 1 /6 1º Lugar — Jeff Bezo, EUA, Amazon, US$112 bi (2017: US$ 39,2 bi, maior ganho de capital em um único ano) (Alberto E. Rodriguez/Getty Images) BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 07: Chief Executive Officer of Amazon Jeff Bezos attends The 75th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 7, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

2º Lugar — Bill Gates, EUA, Microsoft, US$90 bi

3º Lugar — Warren Buffet, EUA, Berkshire Hathaway, US$ 84 bi

4º Lugar — Bernard Arnault, França, LMVH, US$ 72 bi

5º Lugar — Mark Zuckerberg, EUA, Facebook, US$ 71 bi

766º Lugar — Donald Trump, EUA, Trump Org., US$ 3.1 bi (2017: US$ 3,5 bi)

O presidente americano Donald Trump despencou 222 posições no levantamento anual da revista Forbes para listar os mais ricos do mundo, divulgado nesta terça-feira. A fortuna do político, que era estimada em 3,5 bilhões de dólares (11,27 bilhões de reais) em 2017, diminuiu para 3,1 bilhões de dólares (9,98 bilhões de reais) em 2018, fazendo com que ele ficasse na 766ª posição.

A revista sugere que o rebaixamento do presidente americano no ranking pode ser parcialmente atribuído a uma queda nos valores estimados dos prédios e propriedades que ele mantém na região central de Nova York, a fonte principal de sua fortuna. Além desses negócios, Trump ainda possui campos de golf e outras companhias em seu nome, espalhados ao redor do globo.

O topo da lista é ocupado pelo fundador e chefe da Amazon, Jeff Bezos, com uma fortuna estimada em 112 bilhões de dólares (360 bilhões de reais), bem superior à quantia de 39,2 bilhões de dólares (126 bilhões de reais) registrada no ano passado. A escalada é a maior já registrada de uma edição para outra na história do ranking.

Bezos superou, inclusive, o fundador da Microsoft, Bill Gates, cuja riqueza estimada é de 90 bilhões de dólares (290 bilhões de reais). Gates, que liderou a lista por 18 anos, ficou em segundo lugar. Ao todo, 2,208 bilionários aparecem no ranking anual.

Warren Buffett, da Berkshire Hataway, ficou em terceiro lugar, com 84 bilhões de dólares (270 bilhões de reais). Em quarto lugar, aparece o europeu mais rico da lista, Bernard Arnault, da LMVH, com 72 bilhões de dólares (232 bilhões de reais), e, em quinto, o fundador e dono do Facebook, Mark Zuckerberg, com 71 bilhões de dólares (229 bilhões de reais).

Os Estados Unidos são o país com o maior número de bilionários, com 585 americanos na lista. A Califórnia sozinha tem 144 bilionários, mais do que qualquer país além dos Estados Unidos e da China, o segundo colocado no ranking dos países com mais bilionários com 373 pessoas na lista.

A Alemanha é o país da Europa com o maior número de representantes na lista e o terceiro colocado no ranking geral, com 123 bilionários. A Índia aparece logo em seguida, com 119 bilionários, e a Rússia depois, com 102.