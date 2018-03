Trump demite ajudante pessoal e o coloca em campanha de reeleição

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu nesta segunda-feira o seu ajudante pessoal, John McEntee, “por motivos de segurança”, mas o recolocou em um cargo de destaque em seu comitê de campanha para a reeleição em 2020, informaram nesta terça-feira vários veículos de imprensa americanos.

McEntee, que trabalhava para Trump desde a campanha eleitoral de 2016, foi despedido abruptamente na segunda-feira pela tarde e sequer teve permissão para recolher seus pertences, segundo indicaram fontes da Casa Branca ao jornal The Wall Street Journal. A Casa Branca não ofereceu um motivo para a sua saída, mas o jornal afirmou que isso se deve a um motivo de segurança não especificado.

A rede de televisão CNN assinalou que a demissão se deve às dificuldades de McEntee para obter permissão permanente de acesso à informação confidencial, um problema que afeta muitos funcionários da Casa Branca.

O chefe de gabinete de Trump, John Kelly, anunciou em fevereiro que retiraria as permissões temporárias de alto sigilo aos funcionários que estivessem há mais de oito meses aguardando a conclusão da investigação de antecedentes necessária para obter uma autorização permanente.

Além de provocar a demissão de McEntee, isso fez com que o genro e assessor de Trump, Jared Kushner, tivesse sua permissão de “alto sigilo” rebaixada para “sigilo”, o que veta o seu acesso à informação de inteligência mais delicada do governo americano.

Como assistente pessoal de Trump, McEntee se ocupava das necessidades logísticas do presidente e lhe entregava mensagens quando estava na residência presidencial.

Sua saída “não será boa para a moral” na Casa Branca, disse um funcionário do governo ao Wall Street Journal. Além disso, o anúncio coincide com a demissão do secretário de Estado Rex Tillerson, que Trump decidiu substituir pelo diretor da CIA, Mike Pompeo.

McEntee se juntará nos próximos dias à operação destinada à reeleição de Trump em 2020, com o cargo de assessor principal para operações de campanha.

“Estamos encantados de dar as boas-vindas a dois membros excelentes de nossa equipe de 2016”, disse o chefe da campanha de reeleição de Trump, Brad Parscale, em comunicado. A campanha também anunciou a nomeação de Katrina Pierson, que foi porta-voz de Trump durante sua corrida preidencial em 2016, como assessora em seu esforço para a reeleição.

Trump já deixou clara a sua intenção de concorrer a um segundo mandato no mesmo dia em que chegou ao poder, 20 de janeiro de 2017, e nomeou Parscale como chefe da sua campanha para a reeleição no final de fevereiro.