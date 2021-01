‘Voltaremos de alguma forma’, diz Trump ao deixar a Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou pela última vez a Casa Branca nesta quarta-feira, 20, horas antes da posse do presidente eleito, Joe Biden, e da vice, Kamala Harris, como novos mandatários do país. Em um discurso pouco antes de embarcar para seu resort na Flórida, o republicano disse que deseja “sucesso” ao novo governo e que voltará de alguma forma à vida política.

Acompanhado pela primeira-dama, Melania Trump, o presidente embarcou no helicóptero Marine One e deixou a sede do governo americano. No momento do embarque, disse que o seu mandato foi de “quatro anos fantásticos” e que, para ele, representaram a grande “honra” de sua vida.

JUST IN: President Trump and first lady Melania Trump depart the White House for the last time aboard Marine One https://t.co/l9MRKCRF4k pic.twitter.com/mnSyoNqGDJ — CNN (@CNN) January 20, 2021

Pouco tempo depois, em seu último discurso como presidente na base Aéria Andrews, Trump agradeceu pelos últimos anos, elogiou o trabalho com parte do Congresso e prometeu que estará de volta.

“Tudo é complexo, tenham cuidado”, disse o presidente a um pequeno grupo de familiares e apoiadores que o aguardavam para uma pequena cerimônia de despedida na base aérea em Washington. Trump elogiou os “números incríveis” de seu governo e desejou “sucesso” para os novos ocupantes da Casa Branca. O presidente também falou sobre o coronavírus, descrevendo a vacina como “um milagre da medicina”.

“Obrigado a todos vocês”, disse enquanto os presentes gritavam palavras de apoio. Trump entrou no avião Air Force One que agora voa para a Flórida, onde o presidente tem seu resort pessoal, Mar-a-Lago.

Trump termina seu mandato como o único presidente da história dos Estados Unidos a sofrer dois processos de impeachment na Câmara dos Deputados. O primeiro, devido ao uso do cargo para fins pessoais e políticos quando pressionou a Ucrânia a abrir investigação contra o filho de Biden, Hunter. Já o segundo foi motivado pela invasão do Congresso no dia 6 de janeiro por apoiares incitados por ele. Cinco pessoas morreram na ocasião.

Na véspera de sua saída, Trump anunciou o perdão presidencial a mais de 100 pessoas, entre elas seu ex-conselheiro Steve Bannon, que estava sendo processado por fraude em Nova York.