🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

Trump defende controle migratório nos EUA após críticas sobre vistos para Copa do Mundo

Presidente americano disse estar trabalhando para 'garantir que as pessoas certas entrem' no país

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 15h15 | Atualizado em 10 jun 2026, 15h30
Trump disse não ter gostado da proposta do Irã
O presidente dos EUA, Donald Trump. (Will Oliver/EPA/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Trump defende controle migratório nos EUA após críticas sobre vistos para Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu nesta quarta-feira, 10, às críticas sobre o impacto das rígidas políticas migratórias de seu governo na entrada de turistas e delegações estrangeiras que participam da Copa do Mundo.

“Estamos trabalhando para garantir que as pessoas certas entrem”, afirmou Trump ao comentar as restrições migratórias.

A declaração de Trump ocorre logo após a Organização das Nações Unidas (ONU) pedir que os Estados Unidos reconsiderassem suas práticas de imigração durante a Copa. 

Siga

“Espero sinceramente que repensem profundamente sobre a forma como as medidas de controle da imigração afetam os direitos humanos e a dignidade humana e que, especialmente às vésperas da Copa do Mundo, sejam revistas políticas que, infelizmente, temos visto prevalecer, sobretudo nos Estados Unidos”, disse o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, depois que torcedores, um árbitro e dirigentes de equipes foram impedidos de entrar nos EUA para a competição. 

O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, 9, um projeto de lei de US$ 70 bilhões (R$ 362 bilhões) para reforçar ações de fiscalização, detenção e deportação de imigrantes, com recursos voltados principalmente para o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e a Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos (CBP).

Continua após a publicidade

Recepção rigorosa

Ao chegar no aeroporto de Raleigh, na Carolina do Norte, nesta segunda-feira, os jogadores da seleção do Senegal foram submetidos a uma revista na pista. Posteriormente, a equipe senegalesa informou que o procedimento teve como objetivo agilizar o embarque da delegação em um voo privado, evitando a circulação pelos setores convencionais do aeroporto.

Também nesta segunda, o árbitro Omar Abdulkadir Artan teve sua entrada nos Estados Unidos negada e foi afastado da Copa do Mundo. Artan havia sido escalado pela Fifa para integrar a equipe de arbitragem do torneio e seria o primeiro somali a apitar partidas em uma Copa. Ele foi eleito o melhor árbitro masculino do continente africano em 2025.

Continua após a publicidade

+ Após ser barrado nos EUA, árbitro da Copa é recebido por multidão na Somália; veja vídeo

A decisão das autoridades americanas gerou críticas internacionais e levantou questionamentos sobre a capacidade dos Estados Unidos de sediar o torneio. A Somália está entre quase 40 países afetados pelas novas restrições de viagem adotadas pelo governo Trump como parte de sua política anti-imigração.

Continua após a publicidade

A seleção da Bélgica também foi submetida a verificações rigorosas com detectores de metal ao desembarcar em Chicago na terça-feira. Na mesma cidade americana, a seleção do Uzbequistão foi recepcionada com cães farejadores ao chegar para um amistoso contra a Holanda.

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Donald Trump
Estados Unidos
Migração
Visto Americano
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).