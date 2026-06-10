Trump defende controle migratório nos EUA após críticas sobre vistos para Copa do Mundo

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Donald Trump defende suas políticas migratórias rigorosas, mesmo com críticas sobre o impacto na entrada de atletas e delegações da Copa do Mundo nos EUA. A ONU pediu revisão após incidentes com seleções como Senegal, Bélgica e um árbitro barrado, gerando forte polêmica internacional.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu nesta quarta-feira, 10, às críticas sobre o impacto das rígidas políticas migratórias de seu governo na entrada de turistas e delegações estrangeiras que participam da Copa do Mundo.

“Estamos trabalhando para garantir que as pessoas certas entrem”, afirmou Trump ao comentar as restrições migratórias.

A declaração de Trump ocorre logo após a Organização das Nações Unidas (ONU) pedir que os Estados Unidos reconsiderassem suas práticas de imigração durante a Copa.

“Espero sinceramente que repensem profundamente sobre a forma como as medidas de controle da imigração afetam os direitos humanos e a dignidade humana e que, especialmente às vésperas da Copa do Mundo, sejam revistas políticas que, infelizmente, temos visto prevalecer, sobretudo nos Estados Unidos”, disse o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, depois que torcedores, um árbitro e dirigentes de equipes foram impedidos de entrar nos EUA para a competição.

O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, 9, um projeto de lei de US$ 70 bilhões (R$ 362 bilhões) para reforçar ações de fiscalização, detenção e deportação de imigrantes, com recursos voltados principalmente para o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e a Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos (CBP).

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Recepção rigorosa

Ao chegar no aeroporto de Raleigh, na Carolina do Norte, nesta segunda-feira, os jogadores da seleção do Senegal foram submetidos a uma revista na pista. Posteriormente, a equipe senegalesa informou que o procedimento teve como objetivo agilizar o embarque da delegação em um voo privado, evitando a circulação pelos setores convencionais do aeroporto. Também nesta segunda, o árbitro Omar Abdulkadir Artan teve sua entrada nos Estados Unidos negada e foi afastado da Copa do Mundo. Artan havia sido escalado pela Fifa para integrar a equipe de arbitragem do torneio e seria o primeiro somali a apitar partidas em uma Copa. Ele foi eleito o melhor árbitro masculino do continente africano em 2025. Continua após a publicidade + Após ser barrado nos EUA, árbitro da Copa é recebido por multidão na Somália; veja vídeo A decisão das autoridades americanas gerou críticas internacionais e levantou questionamentos sobre a capacidade dos Estados Unidos de sediar o torneio. A Somália está entre quase 40 países afetados pelas novas restrições de viagem adotadas pelo governo Trump como parte de sua política anti-imigração. Continua após a publicidade A seleção da Bélgica também foi submetida a verificações rigorosas com detectores de metal ao desembarcar em Chicago na terça-feira. Na mesma cidade americana, a seleção do Uzbequistão foi recepcionada com cães farejadores ao chegar para um amistoso contra a Holanda.