Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Mundo

Trump cumpre ameaça e EUA atingem aeroporto, ferrovia e pontes no Irã; oito morrem

Forças iranianas retaliaram contra bases americanas no Bahrein, Kuwait, Jordânia e Catar e ameaçou ataques 'ainda mais devastadoraes'

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 09h31 | Atualizado em 17 jul 2026, 10h19
Ponte desabada à noite, com um trecho da estrutura caído no leito seco de um rio. Pessoas com coletes refletivos e capacetes inspecionam os danos, iluminadas por luzes de veículos de emergência. Ao fundo, uma colina avermelhada e o céu escuro.
Ataques dos EUA a pontes em Bandar Khamir, no Irã. deixam sete mortos. - (X/Reprodução)
Continua após publicidade
Trump cumpre ameaça e EUA atingem aeroporto, ferrovia e pontes no Irã; oito morrem Priorizar nos meus resultados Google

Em uma nova rodada de ataques contra o Irã nesta sexta-feira, 17, os Estados Unidos artingiram infraestruturas importantes do país, como havia ameaçado o presidente Donald Trump no início da semana.

As bombas caíram sobre as províncias de Hormozgan, Bushehr, Sistão e Baluquistão e Khuzistão — todas situadas ao longo do Golfo Pérsico —, bem como na província de Lorestão, no sudoeste. Elas atingiram seis pontes no condado de Khamir, em Hormozgan, resultando na morte de sete pessoas. Houve outra vítima fatal na cidade portuária de Bandar Abbas, na mesma província, onde uma uma estação ferroviária ficou entre os vários alvos dos mísseis.

Continua após a publicidade

O aeroporto de Iranshahr, na província sudeste de Sistão e Baluquistão, também foi bombardeado, bem como a torre de controle marítimo do porto Shahid Kalantari, em Chabahar, atingida pela terceira vez e “completamente destruída”.

Continua após a publicidade

Sistema energético sob pressão

Ao todo, oito pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas nos ataques americanos ao redor do Irã nesta madrugada, segundo o Ministério da Saúde do país. Na quarta-feira Trump afirmou que mandaria destruir “todas as usinas e pontes” da república islâmica caso as negociações não fossem retomadas — ações que podem vir a ser consideradas crimes de guerra sob o direito internacional.

O Ministério de Energia do Irã emitiu um comunicado pedindo que a população que reduza o consumo de eletricidade para ajudar a manter o abastecimento nas províncias do sul, que enfrentam “calor extremo e ataques à infraestrutura energética”. A pasta sugeriu que “cada família desligue os aparelhos de ar-condicionado por apenas uma hora durante os horários de pico de consumo”.

“Se cada um de nós fizer essa pequena contribuição, poderemos ajudar a melhorar o fornecimento de eletricidade para a população do sul do país, reduzindo a carga na rede e aliviando a pressão sobre o sistema elétrico nacional”, acrescentou a nota.

Continua após a publicidade

“Resposta ainda mais devastadora”

Após os disparos desta sexta, a Guarda Revolucionária Islâmica ameaçou realizar ataques “ainda mais devastadores” contra países vizinhos que abrigam bases dos Estados Unidos, alertando que eles pagarão um “preço devastador” caso as forças americanas continuem a atacar a infraestrutura civil do Irã.

“O inimigo americano e os países que abrigam suas bases na região devem saber que cruzar linhas vermelhas e atacar civis e infraestrutura civil acarretará um preço muito severo e devastador. Caso o inimigo persista nesse caminho, respostas ainda mais devastadoras estão a caminho”, afirmou um comunicado.

O Irã já voltou a disparar contra as monarquias do Golfo aliadas de Washington, incluindo Kuwait, Bahrein, Jordânia e Catar. A Gurada Revolucionária alegou ter “mirado caças e aeronaves de reabastecimento americanos estacionados na Jordânia”, resultando na “destruição de várias aeronaves de reabastecimento e aviões de combate dos EUA, além de danos graves a muitas outras”.

Continua após a publicidade

As forças armadas da Jordânia haviam informado anteriormente que derrubaram três mísseis lançados pelo Irã na segunda-feira, mas não confirmou os ataques desta sexta.

O Ministério de Energia do Kuwait, enquanto isso, informou que uma de suas usinas de energia e dessalinização de água foi atingida, resultando em um incêndio e danos à instalação.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Governo do Irã
Oriente Médio
Teerã
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).