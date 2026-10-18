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Trump culpa imigrantes por protestos na França: ‘Fechem suas fronteiras’

Manifestações contra o custo de vida terminaram em confrontos e mais de 1 800 presos no país

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 10h55
Donald Trump, com terno azul-marinho e gravata vermelha, fala em um microfone. Ao fundo, bandeiras dos EUA e o selo presidencial.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ALEX WROBLEWSKI/AFP)
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Trump culpa imigrantes por protestos na França: ‘Fechem suas fronteiras’ Priorize VEJA no Google

O presidente americano Donald Trump atribuiu à imigração os estragos registrados na França neste final de semana. Em publicação na rede social Truth Social neste domingo, 18, escreveu: “A França está queimando! A imigração de pessoas de um mundo totalmente diferente, pessoas com ódio no coração, destruiu aquele país que já foi grandioso. Fechem suas fronteiras e assumam o controle, antes que seja tarde demais!”

Mais de 500 000 pessoas foram às ruas em dezenas de cidades francesas no sábado, 17. Os atos pediam uma resposta ao aumento do custo de vida e à precarização dos serviços públicos no país. Apesar das marchas majoritariamente pacíficas, episódios de violência marcaram o final de semana. Um manifestante foi morto, mais de 500 policiais feridos e quase 1 800 pessoas presas, segundo informações divulgadas pela agência Reuters.

Balanço em Paris

Em Paris, a polícia realizou 855 prisões, número recorde, segundo a Reuters. Vitrines de lojas foram quebradas, bicicletas incendiadas e muros pichados. O ministro do Interior, Laurent Nuñez, ainda afirmou que centenas de estabelecimentos comerciais sofreram danos.

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A escalada da violência aumentou a pressão sobre o presidente Emmanuel Macron e seu governo, a menos de um ano da próxima eleição presidencial. O primeiro-ministro Sébastien Lecornu atribuiu os distúrbios à extrema esquerda e a criminosos.

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O ministro da Economia, Roland Lescure, prometeu apoio aos empresários prejudicados. Em comunicado, afirmou que os responsáveis pelos atos de vandalismo deverão pagar pelos danos e responder por suas ações.

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A rede varejista Carrefour também relatou prejuízos. Segundo seu presidente-executivo, Alexandre Bompard, 50 lojas da empresa foram danificadas, das quais 20 foram saqueadas. As perdas, afirmou ele à emissora BFMTV, chegam à casa das dezenas de milhões de euros.

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Macron deverá se pronunciar à nação neste domingo, às 20h, no horário local, segundo informou seu gabinete.

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