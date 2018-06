Trump critica restaurante por expulsar sua porta-voz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duras críticas nesta segunda-feira (25) a um restaurante que expulsou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, por ela trabalhar com ele. O episódio ocorreu na sexta-feira, 22, no The Red Hen (A Galinha Vermelha, em português) da cidade de Lexington, no Estado da Virgínia.

“O restaurante The Red Hen deve se concentrar mais na limpeza de seus toldos sujos, portas e janelas (necessita urgentemente de um trabalho de pintura) ao invés de se negar a atender uma boa pessoa como Sarah Huckabee Sanders”, afirmou Trump no Twitter.

“Sempre segui uma regra, se um restaurante está sujo por fora, está sujo por dentro!”, acrescentou Trump, que não explicou por que sua porta-voz escolheria um lugar pouco limpo para suas refeições em família.

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018

No sábado, Sarah Sanders explicou no Twitter que a proprietária do The Red Hen lhe pediu que deixasse o local porque trabalhava para o governo Trump. Sua família a seguiu, entre os quais seu pai, o ex-governador de Arkansas Mike Huckabee. A iniciativa da dona do restaurante foi uma resposta à política de tolerância zero da Casa Branca na fronteira com o México, que provocou a separação de famílias de imigrantes.

O incidente se transformou neste fim de semana em um tema que viralizou nas redes sociais devido a uma postagem no Facebook de Jaike Foley-Schultz, um dos garçons do restaurante. “Acabo de atender Sarah Huckabee Sanders por um total de dois minutos, antes que a minha chefe a expulsasse junto com outros sete membros de sua família”.

O comentário foi reproduzido nas redes sociais por diferentes organizações sociais, entre elas o grupo ambientalista Clean Virginia, e acabou gerando uma batalha entre partidários e críticos de Sarah Sanders nos perfis do estabelecimento no Facebook e no Yelp.

Sarah Sanders, um dos rostos mais conhecidos do governo, não foi a única a sofrer um incidente deste tipo em um restaurante na semana passada. Na terça-feira, 19, a secretária de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, estava jantando em um restaurante mexicano a duas quadras da Casa Branca quando várias pessoas entraram para protestar ao lado de sua mesa.

“Que vergonha! Acabe com a separação familiar!”, gritavam os manifestantes para Nielsen, a principal responsável por aplicar a política de tolerância zero do governo Trump.