Trump critica México por ‘não fazer nada’ para deter caravana de migrantes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou neste sábado 19 o México por “não fazer nada” para deter a caravana de migrantes hondurenhos, que ontem começaram a entrar no território mexicano como parte de sua travessia rumo aos EUA.

“O México não está fazendo nada para deter a caravana que agora está completamente formada e se dirige aos Estados Unidos. Nós paramos as últimas duas. Muitos (migrantes) ainda estão no México, mas não podem atravessar o nosso muro, são necessários muitos agentes de fronteira se não tem nenhum muro. Não é fácil”, afirmou Trump pelo Twitter.

Mais de dois mil migrantes hondurenhos se juntaram ontem à caravana rumo ao México, sem atenderem ao pedido das autoridades migratórias de esperar na fronteira com a Guatemala para que recebam um cartão por razões humanitárias, trâmite que está sendo cumprido por outras mil pessoas.

A caravana migrante, que saiu nesta semana da cidade de San Pedro Sula, em Honduras, passou na sexta-feira pela ponte que liga Tecún Uman, na Guatemala, com Ciudad Hidalgo, no estado mexicano de Chiapas.

A entrada desse novo grupo ao México aconteceu depois que os migrantes pressionaram as autoridades de fronteira, que acabaram autorizando a passagem sem incidentes de violência.

Trump deve fazer hoje um “grande anúncio” – conforme antecipou na sexta-feira – sobre a fronteira com o México, onde quer construir um muro, e a paralisação parcial do governo federal, que está prestes a completar um mês.

Desde 22 de dezembro, 25% das operações do governo federal dos EUA estão paralisadas devido à exigência de Trump de incluir recursos para a construção do muro no orçamento federal, uma proposta que se chocou frontalmente com a nova maioria democrata na Câmara dos Representantes.