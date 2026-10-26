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Mundo

Trump critica e xinga Noruega por não ter recebido Nobel da Paz

Prêmio foi concedido à jurista sul-africana Navi Pillay. Apesar do comitê que concede a láurea ser independente, o republicano já se indispôs com Oslo antes

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 10h27 | Atualizado em 26 out 2026, 10h56
Donald Trump, com terno azul-marinho e gravata vermelha, discursa em um púlpito escuro com microfone, olhando para a direita com a boca aberta, em um ambiente escuro com público desfocado ao fundo
O presidente dos EUA, Donald Trump, participa de comício republicano no Texas. 07/10/2026 -  (Mandel Ngan/AFP)
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Trump critica e xinga Noruega por não ter recebido Nobel da Paz Priorize VEJA no Google

O presidente americano, Donald Trump, voltou a metralhadora verbal contra a Noruega, chamando-a de “país de merda”, e afirmou que imigrantes noruegueses não são bem-vindos nos Estados Unidos porque o Comitê Nobel não lhe concedeu o prêmio da paz no início deste mês.

“Francamente, a Noruega é um lixo. A Noruega se tornou um país de merda, na verdade”, disse Trump em um comício de campanha no domingo.

Trump, que iniciou seu segundo mandato presidencial em janeiro de 2025, não esconde o desejo de ganhar o Prêmio Nobel da Paz.

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A juíza e ex-alta-comissária das Nações Unidas para os direitos humanos Navi Pillay, da África do Sul, foi a laureada deste ano, decisão que Trump classificou como “vergonhosa e humilhante”.

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+ Os recados a Trump na escolha do Nobel da Paz de 2026

O mandatário americano declarou no domingo que receberia de bom grado imigrantes de certos países, mas não da Noruega “porque não ganhei o Prêmio Nobel”.

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“Então não quero ninguém da Noruega”, afirmou ele na cidade de Port Huron, em Michigan, às vésperas das eleições legislativas de meio de mandato em 3 de novembro.

No ano passado, quando a líder da oposição venezuelana María Corina Machado recebeu o Nobel da Paz, Trump já havia demonstrado sua irritação por não ser contemplado. Na ocasião, ela presenteou o ocupante do Salão Oval com a medalha que recebeu em Oslo. O Comitê Norueguês do Nobel reiterou que o prêmio é intransferível, enquanto políticos noruegueses descreveram o ato como “constrangedor e humilhante”.

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Nesta segunda-feira, 26, o ministro das Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide, respondeu aos comentários mais recentes de Trump, insistindo que o comitê não responde ao governo.

“Ele sabe muito bem que o Comitê Nobel é independente. Lembramos isso a ele, caso alguém ainda tivesse dúvidas, e isso continua sendo assim”, declarou Eide à rádio pública NRK.

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