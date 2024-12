Trump critica avanço de radicais na Síria e usa episódio para atacar Obama

O futuro presidente dos Estados Unidos Donald Trump criticou o avanço dos radicais sírios que cercaram neste sábado, 7, a cidade de Homs, indo em direção à capital Damasco. O republicano disse que trata-se de uma “ofensiva altamente coordenada” com o objetivo de tirar o atual governante, Bashar al-Saad, do poder e aproveitou para criticar a política diplomática do seu antecessor Barack Obama em relação à Síria. “Forças de oposição da Síria, através de uma ação sem precedentes, tomaram completamente várias cidades, através de uma ofensiva altamente coordenada, e agora estão nos arredores de Damasco, obviamente se preparando para fazerem um grande movimento com o objetivo de derrubar Assad. A Rússia, por estar tão envolvida com a (guerra da) Ucrânia, com a perda de mais de seiscentos mil soldados, parece incapaz de impedir essa verdadeira marcha que atravessa a Síria, país que ela protegeu durante anos”, disse Trump nas redes sociais.

O avanço das tropas jihadistas pela Síria teve movimentações importantes nos últimos dias. No sábado passado, 30, eles tomaram conta de Aleppo, a segunda maior cidade do país. Apesar da ajuda do Irã e da Rússia — que enviou aviões para bombardeios — os rebeldes conseguiram controlar a cidade. Na quinta, os opositores de Assad tomaram a cidade de Hama, que foi cercada em três frentes, e neste sábado, cercaram Homs, que fica a cerca de 160 quilômetros da capital.

Trump aproveitou o episódio para criticar um velho adversário seu, o democrata e ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama. Ao falar da intervenção da Rússia no conflito sírio, o republicano afirmou que “foi aí que o ex-presidente Obama se recusou a cumprir seu compromisso e o inferno começou, com a participação da Rússia”. Em outro trecho da publicação, Trump afirmou que “nunca houve muitos benefícios na Síria para a Rússia, além de fazer Obama parecer ‘realmente estúpido”.

