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Trump cria painel investigativo em novo esforço para destituir diretora do Federal Reserve

Presidente dos EUA mira Lisa Cook por suposta fraude hipotecária; críticos denunciam desafio à independência do banco central americano

Por Amanda Péchy 9 out 2026, 13h14
Donald Trump e Lisa Cook
Donald Trump e Lisa Cook (SAUL LOEB, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)
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Trump cria painel investigativo em novo esforço para destituir diretora do Federal Reserve Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criou nesta sexta-feira, 9, uma comissão para investigar Lisa Cook, governadora do Federal Reserve. A autoridade do banco central americano está há tempos na mira do republicano por suposta fraude hipotecária, enquanto críticos afirmam que a ofensiva fere a independência da instituição.

De acordo com seu governo, o painel investigativo vai celebrar uma audiência presencial sobre Cook em 5 de novembro na Casa Branca. A medida foi lida por especialistas e pela imprensa americana como uma nova tentativa de Trump para destituir a diretora do Conselho de Governadores do Fed, cargo que ocupa desde maio de 2022 após ser indicada pelo então presidente Joe Biden.

A acusação aponta que Cook declarou mais de um imóvel (em Michigan e em Atlanta) como sua “residência principal” em épocas diferentes para obter condições mais vantajosas e juros menores em empréstimos de hipoteca em 2021. Em vez de classificar um dos locais como casa de férias, a documentação teria incorreções apontadas por órgãos reguladores, configurando, segundo o Departamento de Justiça, fraude hipotecária.

Siga

Sua equipe de defesa nega todas as irregularidades, afirmando que as denúncias são infundadas e possuem motivação política para tolher a independência do Fed.

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Revés no Supremo

Há alguns meses, a Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou a decisão unilateral de Trump demitir Cook. Foi a primeira vez em 113 anos de história do Fed que um presidente tomou uma medida do tipo contra um dos membros da instituição, encarregada da política econômica do país.

“Como presidente, é meu dever garantir que as leis sejam cumpridas fielmente, o que inclui destituir os subordinados nos quais não se pode confiar”, afirmou o ocupante do Salão Oval no comunicado sobre a medida, datado de 7 de outubro.

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Na ocasião, o mais alto tribunal americano considerou que a governadora do Fed não foi notificada de sua suspensão, nem lhe foi dada a oportunidade de se defender das acusações feitas contra ela.

Reação

Logo após o anúncio da Casa Branca nesta sexta, os advogados de Cook manifestaram sua profunda preocupação com a audiência vindoura.

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“À luz das repetidas declarações do presidente nas quais afirma que já decidiu destituir a governadora Cook — independentemente dos fatos e das provas —, temos sérias dúvidas de que esta ‘audiência’ seja legítima e se ajuste à lei”, afirmaram Abbe Lowell e Norm Eisen em um comunicado.

Durante seus dois mandatos, Trump entrou em choque com o Fed por suas decisões sobre política monetária. O presidente pediu a seus membros que reduzam as taxas de juros para fazer a economia crescer em um momento que a instituição tende a elevá-las para frear a inflação.

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