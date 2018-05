Trump cortará verba feral a clínicas que façam aborto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja cortar o financiamento público a clínicas que ofereçam ou mencionem a possibilidade de realização do procedimento de aborto a suas pacientes, informou a imprensa americana nesta sexta-feira (18), citando fontes oficiais. Uma das organizações que poderiam ser afetadas é a Planned Parenthood, especializada em planejamento familiar.

“Esta proposta não necessariamente tira os fundos da Planned Parenthood, desde que eles estejam dispostos a desvincular a verba pública do aborto como método de planejamento familiar”, disse um funcionário do governo Trump em entrevista à rede americana CNN.

“Quaisquer beneficiários que realizem, apoiem ou encaminhem [pacientes] para o aborto têm uma escolha: desvincularem-se do aborto ou financiarem suas atividades com fundos arrecadados no setor privado.”

Resposta aos pedidos dos setores conservadores americanos, a mudança seria um esforço do governo de Trump para reduzir ainda mais o acesso ao aborto. Já existem leis que impedem o dinheiro federal de financiar diretamente os procedimentos abortivos, mas grupos como a Planned Parenthood ainda se beneficiam do financiamento público por outros serviços, como exames anuais ou de rotina.

Com a nova regra, esses serviços terão de ser realizados em um local diferente e operados por outros funcionários para que a instituição continue recebendo dinheiro federal. Mesmo assim, a verba federal ainda seria utilizada apenas para esses serviços não relacionados ao procedimento abortivo.

Representantes da Planned Parenthood disseram que a proposta de Trump é “perigosa” e “ultrajante” e teria “consequências devastadoras”, segundo a rede britânica BBC. A expectativa é que o presidente americano anuncie a mudança ainda nesta sexta-feira.