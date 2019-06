Trump convoca oficiais para determinar represália contra o Irã

Oficiais do alto escalão do governo americano se encontraram na Casa Branca nesta quinta-feira, 20, para discutir possíveis respostas ao abate de um drone no Golfo de Omã feito pela Guarda Revolucionária Iraniana na madrugada de hoje.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no Twitter que o Irã “Cometeu um grande erro”, mas, em um encontro com o primeiro ministro canadense, Justin Trudeau, minimizou o ataque dizendo que Teerã poderia ter abatido o drone por engano.

Pela manhã, o governo Trump chamou importantes líderes parlamentares à Casa Branca para esclarecer a situação sobre o Irã e convocou uma reunião com oficiais do alto escalão para discutir uma possível resposta contra Teerã, segundo informou uma fonte familiarizada com a reunião.

Quando questionado por jornalista sobre uma possível resposta contra os persas, Trump disse “Vocês descobrirão”.

Não está claro como os Estados Unidos poderão responder ao incidente, e a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, a principal democrata no Congresso, disse que o país não tem apetite para uma guerra contra o Irã.

Ataque ao drone

O drone foi abatido na madrugada desta quinta-feira no Golfo de Omã, mas a localização exata é algo divergente entre Irã e Estados Unidos. Segundo o Pentágono, o drone modelo RQ-A4, desarmado, estava voando em águas internacionais quando interceptado provavelmente pelo sistemas de mísseis Raad iraniano. Já a versão de Teerã diz que o drone violou o território do país.

O ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, disse, no Twitter, que Teerã não está a procura de guerra, mas “vamos defender nosso céu, nossa terra e nosso mar”.

Esse é mais um capítulo na escalada de tensões na região. Recentemente, dois navios petroleiros foram atacados na região e o governo americano culpou os iranianos pelo ocorrido. Teerã se declarou inocente e insinuou que os Estados Unidos estariam por trás.

(Com Reuters)