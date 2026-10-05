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Trump confunde Brasil com Índia ao elogiar rapidez na apuração da eleição

Presidente dos EUA comentou sobre o pleito em que Flávio Bolsonaro superou Lula em postagem nas redes sociais

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 11h15 | Atualizado em 6 out 2026, 09h43
Montagem de três políticos: Lula, de barba branca e terno roxo, falando em microfone; Donald Trump, de terno azul e gravata azul, com expressão séria; e Flávio Bolsonaro, de terno escuro e gravata azul, também falando em microfone
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Aaron Schwartz/AFP/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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Trump confunde Brasil com Índia ao elogiar rapidez na apuração da eleição Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi às redes nesta segunda-feira, 5, para elogiar a rapidez na apuração, na véspera, do primeiro turno das eleições brasileiras. O senador Flávio Bolsonaro (PL) superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por 47,03% a 45,16% dos votos e levou a disputa para a segunda volta, marcada para 25 de outubro.

No post, porém, ele confundiu o Brasil com outro país, dizendo que “125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial da Índia”. A nação asiática, onde vivem não milhões, mas quase 1,5 bilhões de habitantes (a maior população do mundo) não foi às urnas no domingo 4.

Posteriormente, a postagem foi editada com a correção.

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Captura de tela de um tweet de Donald J. Trump, com foto de perfil dele com a bandeira dos EUA. O texto diz: 125 Million People voted today in the first round of Brazils Presidential Election. The results came out shortly after the vote closed, on the SAME DAY! In Detroit, Philadelphia, California, and numerous other U.S. Cities and States, the results, with much smaller numbers, will often take weeks to Rig, I mean, calculate. Voting in America is CORRUPT!!! President DJT. O tweet tem 3.09k ReTruths e 10.1k Likes, postado em 05 de outubro de 2026, 12:32 AM
Postagem do presidente dos EUA, Donald Trump, elogia Brasil por rapidez na apuração de votos após primeiro turno das eleições. 05/10/2026 – (TruthSocial/@realDonaldTrump/Reprodução)
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Trump, que vem questionando a integridade do sistema eleitoral americano desde que perdeu as eleições de 2020 para o democrata Joe Biden, usou o exemplo brasileiro para dizer que a votação nos Estados Unidos é “corrupta”.

“Os resultados (no Brasil) saíram logo após o encerramento da votação, no MESMO DIA!”, exclamou o presidente americano. “Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e em inúmeras outras cidades e estados dos EUA, os resultados — com números muito menores — muitas vezes levam semanas para serem fraudados… digo, calculados. O sistema de votação nos EUA é CORRUPTO!!! Presidente DJT”, completou ele.

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Ataques às urnas eletrônicas

A contagem de votos nos Estados Unidos demoram dias ou semanas porque o sistema é descentralizado, sem a atuação de um órgão federal como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Cada estado e condado tem regras próprias, e há um grande volume de cédulas de papel e votos pelo correio — mesários precisam abrir os envelopes, verificar assinaturas e autenticar os dados antes de inserir os votos no sistema.

Trump, porém, tornou-se conhecido por criticar a mecanização do sistema eleitoral, afirmando que urnas eletrônicas são “vulneráveis” e “facilmente comprometidas” por invasão e manipulação estrangeiras. Sem apresentar provas, ele usou tais alegações, entre outras, para sustentar que o pleito americano em 2020 foi fraudado e que sua derrota para Biden seria falsa.

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No Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) emulou o discurso para questionar a integridade do sistema eleitoral ao longo da campanha presidencial de 2022, antes da derrota para Lula e de ser condenado e preso por tentativa de golpe de Estado. Neste ano, seu filho repetiu a estratégia durante reunião com diplomatas em julho, quando declarou que as urnas eletrônicas brasileiras são de uma empresa venezuelana (Smartmatic) e que um relatório da CIA provaria que ela esteve envolvida num plano de fraude eleitoral do ex-ditador Nicolás Maduro, que está sendo julgado por narcotráfico num tribunal de Nova York.

Após a vitória no primeiro turno, claro, Flávio não voltou a questionar o sistema brasileiro.

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