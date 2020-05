O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou neste domingo, 31, que o governo americano designará o grupo antifascista Antifa como uma organização terrorista. O anúncio via Twitter ocorre em meio a violentos protestos em todo o país contra a morte de George Floyd, homem negro que foi sufocado por um policial em Minneapolis na última segunda-feira, 25. A mensagem de Trump foi compartilhada pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

“Os Estados Unidos da América vão designar a Antifa como uma organização terrorista”, escreveu Trump. Ele ainda parabenizou a Guarda Nacional pelo trabalho realizado em Minneapolis. “Os anarquistas liderados pela Antifa, entre outros, foram controlados rapidamente. Isso deveria ter sido feito pelo prefeito na primeira noite e não teríamos tido problemas!” Um dia antes, o procurador-geral dos Estados, William Barr, afirmou que “grupos de radicais e agitadores externos estão explorando a situação (a morte de Floyd) para buscar sua agenda própria e separada”.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020 Continua após a publicidade

John Harrington, chefe do Departamento de Segurança Pública de Minnesota, disse em entrevista coletiva neste domingo que cerca de 20% dos registros de prisão de sábado eram de pessoas de fora do Estado, embora ele ainda não tivesse em mãos o total das detenções da noite de sábado. Não está claro quantos manifestantes, se há algum, participando de atos em todo o país são da Antifa.

Esta não é a primeira vez que Trump descreve a Antifa como um grupo terrorista. Outros políticos conservadores, como o senador do Texas Ted Cruz, fizeram declarações semelhantes.

Continua após a publicidade

Os Estados Unidos já registraram cinco noites de protestos à morte de George Floyd. Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostraram o ex-segurança sendo imobilizado pelo policial Derek Chavin. Com os joelhos em seu pescoço, Floyd gritou “eu não consigo respirar” diversas vezes, antes de ser levado inconsciente por uma ambulância e de ser declarado morto ao chegar no hospital.

Manifestações no Brasil

Movimentos antifascistas, a maioria liderados por torcidas organizadas de futebol, como a Gaviões da Fiel, do Corinthians, e a Fla Antifa, do Flamengo, no Rio, protestaram contra o governo Bolsonaro neste domingo. Houve confronto com a polícia e também com apoiadores do presidente.

Em Brasília, o presidente, mais uma vez, participou de um ato a seu favor, sem máscara, e cumprimentou manifestantes com acenos e apertos de mão. Antes, sobrevoou o local de helicóptero do governo, como já havia feito no domingo anterior. Depois, pediu para montar um cavalo da Polícia Militar que fazia a segurança do evento e cavalgou por um trecho, ovacionado pelos manifestantes. Nas redes sociais, compartilhou a mensagem de Trump contra o movimento antifascista.

pic.twitter.com/WRf5vXQxo6 Continua após a publicidade — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 31, 2020

1/7 Os manifestantes marcham na Avenida Hiawatha enquanto condenam a morte de George Floyd em Minneapolis, Minnesota (Stephen Maturen/Getty Images) 2/7 Um manifestante segura um cartaz com os dizeres de George Floyd durante a abordagem policial "Por favor, eu não consigo respirar. O joelho no meu pescoço. Eu não consigo respirar, policial. Eles vão me matar" (Stephen Maturen/Getty Images) 3/7 Um manifestante arremessa um pedaço de concreto no prédio da Delegacia de Polícia em Minneapolis, Minnesota (Stephen Maturen/Getty Images) 4/7 A polícia vigia manifestantes durante o segundo dia de protestos pela morte de George Floyd, em Minneapolis. (Stephen Maturen/Getty Images) 5/7 Um retrato de George Floyd pendurado em um poste de luz de rua enquanto policiais vigiam a 3ª Delegacia em Minneapolis, Minnesota (Stephen Maturen/Getty Images) 6/7 Um manifestante segura uma placa, mostrando uma imagem do vídeo da prisão de George Floyd, do lado de fora da Delegacia 3ª Delegacia em Minneapolis, Minnesota (Stephen Maturen/Getty Images) 7/7 Um manifestante lança um pedaço de madeira em um incêndio na rua ao norte da 3ª Delegacia de Polícia em Minneapolis, Minnesota (Stephen Maturen/Getty Images)

(com agência Reuters)