O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta terça-feira, 17, a Manila, capital das Filipinas, para iniciar uma viagem de três dias à Ásia, que inclui reuniões com aliados regionais e um inédito encontro trilateral com os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin.

Trump aterrissou no Aeroporto Internacional Ninoy Aquino após uma viagem de quase 18 horas partindo de Washington, que incluiu uma escala para reabastecimento no Alasca. Ele foi recebido no aeroporto pelo embaixador dos EUA nas Filipinas, Lee Lipton, acompanhado por uma delegação de autoridades do país.

Em Manila, o presidente americano se reuniu com os primeiros-ministros do Japão, Sanae Takaichi, da Índia, Narendra Modi, e da Austrália, Anthony Albanese. Trata-se da primeira cúpula de líderes do Quad, grupo formado pelos quatro países, desde setembro de 2024. A reunião anterior havia sido organizada pelo então presidente americano Joe Biden, em Delaware.

A porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales, afirmou na sexta-feira que, sob a liderança de Trump, o Quad demonstrou ser “uma parceria de ação, que enfrenta os desafios mais complexos da região e impulsiona oportunidades para garantir um Indo-Pacífico livre e aberto”.

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Segundo a agência de notícias Reuters, segurança marítima, restrições às exportações, fornecimento de minerais críticos e inteligência artificial estão entre os temas abordados durante a reunião dos líderes do Quad. A viagem ocorre em meio a novas limitações americanas ao acesso chinês a chips de IA, que podem dificultar a manutenção da trégua comercial entre Washington e Pequim.

A agenda de Trump nas Filipinas também prevê encontros com a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) e com o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul. Na quarta-feira, 18, o republicano deve se reunir com o presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., antes de seguir para a China, onde participará da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

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Em território chinês, o presidente dos EUA terá uma reunião trilateral com Xi e Putin para discutir questões nucleares, entre outros temas. Trump também mencionou a possibilidade de se encontrar com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, durante a visita. É a primeira viagem internacional do líder americano desde a derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato.

A chegada de Trump foi acompanhada por protestos em Manila pelo quinto dia consecutivo. Os manifestantes pediam o fim da guerra no Oriente Médio e o abandono da iniciativa americana Pax Silica, voltada às cadeias de abastecimento da economia de IA.