Trump chega a Londres para visita na qual encontrará May e rainha

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta segunda-feira a Londres para iniciar uma visita de Estado de três dias ao Reino Unido, onde será recebido pela rainha Elizabeth II e se reunirá com a primeira-ministra, Theresa May.

O avião presidencial, o Air Force One, aterrissou às 7h55 (horário local, 4h55 em Brasília) no aeroporto londrino de Stansted, onde Trump, acompanhado pela primeira-dama, Melania Trump, foram saudados pelo ministro das Relações Exteriores britânico, Jeremy Hunt.

Com toda a pompa que rodeia a visita, a rainha Elizabeth II, de 93 anos, dará – antes do meio-dia – as boas-vindas oficiais ao presidente no palácio de Buckingham, onde esta noite haverá um banquete de Estado no qual ambos farão discursos.

Antes de embarcar rumo ao Reino Unido, Trump causou polêmica ao fazer recomendações sobre a questão do Brexit. Ele recomendou ao país que abandone a União Europeia (UE) sem acordo, caso não seja atendido em suas demandas e que não pague a conta do divórcio.

“Se não conseguirem o que querem, eu sairia”, disse Trump em uma entrevista ao jornal britânico Sunday Times.

“Se você não consegue o acordo que deseja, se você não consegue um acordo justo, então você vai embora”, insistiu Trump, que inicia na segunda-feira uma visita oficial de três dias ao Reino Unido.

“Se fosse eu, não pagaria 50 bilhões de dólares”, completou, em referência ao que o Reino Unido teria que pagar pelo orçamento plurianual europeu em curso (2014-2020).

