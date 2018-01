Trump chama países africanos e Haiti de ‘pocilgas’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou frustrado com congressistas nesta quinta-feira quando eles propuseram o restabelecimento de proteções para imigrantes vindos de Haiti, El Salvador e países da África como parte da nova lei de imigração. “Por que estamos aceitando toda essa gente vinda dessas pocilgas aqui?”, perguntou o presidente, usando o termo chulo em inglês “shithole” para se referir aos países africanos e ao Haiti. A conversa foi revelada pelo jornal The Washington Post, que se baseou nos relatos de duas pessoas que participaram da reunião.

Depois do questionamento, Trump sugeriu que os Estados Unidos deveriam trazer mais pessoas de países como a Noruega, cujo primeiro-ministro fez uma visita à Casa Branca na última quarta-feira.

O tom e o vocabulário usados por Trump deixaram os congressistas surpreendidos, segundo os relatos. Em seguida, os senadores Lindsey Graham (republicano, Carolina do Sul) e Richard J. Durbin (democrata, Illinois) propuseram um corte de 50% no programa de vistos por loteria e a priorização dos países que já estavam incluídos no sistema.

Procurado pela emissora CNN para comentar a reportagem, o porta-voz da Casa Branca, Raj Shah, não negou o comentário feito por Trump, mas afirmou em um comunicado que o presidente está “lutando por soluções permanentes que tornem os EUA mais fortes através da recepção daqueles que podem contribuir para a sociedade, fazer a economia crescer e assimilar a cultura da nossa grande nação”.

Mudanças

Em 2017, o governo Trump anunciou que encerraria o asilo temporário concedido aos haitianos em 2010, logo após o terremoto que assolou o país. Na última segunda, o Ministério de Segurança Doméstica anunciou que encerraria a mesma proteção concedida a cidadãos de El Salvador. No total, mais de 50 mil haitianos e 200 mil salvadorenhos seriam afetados pelas mudanças.