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Trump chama críticos da IA de ‘forças negativas’ e defende corrida tecnológica

Presidente americano prega ritmo acelerado da inteligência artificial para assegurar liderança sobre a China

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 20h22
Donald Trump, de terno azul-marinho e gravata vermelha, fala gesticulando com a mão direita, em frente a microfones. Ao fundo, um avião branco com a palavra UNITED e uma escada com pessoas. Outro homem de terno azul caminha ao longe.
Trump rejeita freios à corrida pela IA. (Mandel Ngan/AFP)
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 14, que deseja manter o país na liderança da inteligência artificial e comparou os críticos da tecnologia a “forças muito negativas”. As declarações foram dadas após pesquisadores da Anthropic, uma das principais empresas do setor, emitirem alertas sobre os riscos da IA para a humanidade.

Questionado por jornalistas, o presidente americano disse que “quem vencer na IA, vence tudo”. “Estamos liderando em relação à China em IA. Somos o país mais sofisticado do mundo e, francamente, quero manter assim”, declarou.

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Trump afirmou ainda que não pretende criar barreiras de proteção ou ampliar a regulamentação da inteligência artificial.  “Acho que há muitas forças muito negativas que estão trazendo esse assunto à tona quando não deveriam e estão levantando coisas que não vão acontecer”, reagiu.

Em um artigo, Dario Amodei, CEO e cofundador da Anthropic, defendeu uma desaceleração no desenvolvimento dos modelos mais avançados da tecnologia. Segundo o executivo, o ritmo recente de evolução da IA pode superar a capacidade das empresas de compreender e controlar os próprios sistemas.

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