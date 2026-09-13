Trump chama críticos da IA de ‘forças negativas’ e defende corrida tecnológica

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 14, que deseja manter o país na liderança da inteligência artificial e comparou os críticos da tecnologia a “forças muito negativas”. As declarações foram dadas após pesquisadores da Anthropic, uma das principais empresas do setor, emitirem alertas sobre os riscos da IA para a humanidade.

Questionado por jornalistas, o presidente americano disse que “quem vencer na IA, vence tudo”. “Estamos liderando em relação à China em IA. Somos o país mais sofisticado do mundo e, francamente, quero manter assim”, declarou.

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Trump afirmou ainda que não pretende criar barreiras de proteção ou ampliar a regulamentação da inteligência artificial. “Acho que há muitas forças muito negativas que estão trazendo esse assunto à tona quando não deveriam e estão levantando coisas que não vão acontecer”, reagiu.

Em um artigo, Dario Amodei, CEO e cofundador da Anthropic, defendeu uma desaceleração no desenvolvimento dos modelos mais avançados da tecnologia. Segundo o executivo, o ritmo recente de evolução da IA pode superar a capacidade das empresas de compreender e controlar os próprios sistemas.