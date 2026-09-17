Trump chama aproximação da UE com Canadá de ‘piada’ e faz ameaça

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Donald Trump ameaça impor novas tarifas à Europa se considerar “hostil” a proposta da União Europeia de aprofundar laços com o Canadá, que poderia se tornar um “membro associado”. A retaliação intensifica a guerra comercial, com o Canadá defendendo a aproximação e a UE negando ação contra os EUA.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira, 17, impor novas tarifas contra a Europa caso considere “hostil” a proposta da União Europeia (UE) de aprofundar os laços com o Canadá. A reação veio depois de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sugerir que Ottawa poderia se tornar um “membro associado” do bloco.

“Se eles fizerem isso, se eu achar que é um ato hostil, vou impor tarifas muito altas ou interromper o comércio com a Europa em muitos produtos”, disse Trump a jornalistas durante o deslocamento para um evento na Carolina do Norte, chamando a proposta de “risível”.

Também nesta quinta, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, defendeu uma aproximação maior com a UE. Em discurso no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na França, ele afirmou que Canadá e Europa são “ainda mais fortes juntos” e disse receber com entusiasmo a proposta apresentada por von der Leyen.

“Não estou propondo um 3º bloco para nos tornarmos um rival de superpotência apenas com melhores modos”, declarou Carney. “Não buscamos o poder para dominar os outros. Pelo contrário, estamos buscando a resiliência para que ninguém possa controlar nossos mercados abertos, prejudicar nossa soberania, ameaçar nossa integridade territorial ou minar nossas liberdades, nossas democracias e nosso Estado de direito”, acrescentou.

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A Comissão Europeia também rejeitou a interpretação de Trump de que a iniciativa poderia representar uma ação contra os Estados Unidos. Segundo o porta-voz Olof Gill, o fortalecimento das relações com o Canadá “não é contra ninguém”, mas busca ampliar a capacidade conjunta dos parceiros.

Proposta da UE

Na quarta-feira 16, von der Leyen propôs que o Canadá se torne o primeiro “membro associado” da União Europeia e pediu o aumento da cooperação em tecnologia, defesa e energia.

Em resposta à crescente hostilidade de Trump e à imposição de tarifas, o Canadá e o bloco europeu estreitaram vínculos nos últimos meses.

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“Gostaria de trabalhar com você para abrir a porta para que o Canadá seja o primeiro membro associado da UE”, declarou Von der Leyen a Carney. A mensagem foi recebida com aplausos no Parlamento Europeu.

Guerra comercial

Daqui a duas semanas, os Estados Unidos vão proibir a importação de produtos canadenses como laticínios, motocicletas e a maior parte das bebidas alcoólicas. A medida, anunciada na terça-feira 8, amplia a guerra comercial entre os dois países e ocorreu um dia depois de o Canadá impor tarifas de 27 bilhões de dólares canadenses (US$ 20 bilhões) sobre produtos americanos.

+ EUA proíbem importações do Canadá e ampliam guerra comercial de Trump

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A justificativa apresentada pelo governo de Donald Trump é responder às tarifas canadenses e proteger a produção doméstica. As medidas serão aplicadas com base na Seção 338 da Lei Tarifária de 1930, que permite ao presidente dos EUA barrar produtos de países considerados discriminatórios contra o comércio americano.

No ano passado, Estados Unidos e Canadá movimentaram quase US$ 900 bilhões em comércio. As novas restrições foram anunciadas depois que negociações para um acordo comercial entre os dois governos fracassaram no mês passado.

Continua após a publicidade Além das proibições, os EUA aplicarão uma tarifa adicional de 50% sobre produtos como queijo, móveis e papel a partir da próxima semana. O governo americano rejeita a avaliação de que a escalada possa prejudicar empresas dos próprios Estados Unidos e afirma que o impacto será maior para o Canadá.