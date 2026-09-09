Trump celebra vitória da extrema direita alemã e governo Merz denuncia ‘interferência’
Casa Branca cultiva laços estreitos com representantes da AfD, partido anti-imigrantes, ultraconservador e vigiado por relativizar Nazismo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou o partido Alternativa para a Alemanha (AfD) na terça-feira por sua vitória eleitoral expressiva no estado da Saxônia-Anhalt, onde a legenda de extrema direita conquistou quase 44% dos votos no último domingo.
“Uau! O partido populista na Alemanha teve uma noite realmente grandiosa”, escreveu ele em sua rede, a Truth Social. “Eles (os alemães) finalmente se cansaram das leis e regulamentações de imigração absolutamente horríveis que prejudicaram tanto a Alemanha. ” Trump encerrou sua mensagem com uma variante de seu slogan “MAGA” (Faça a América Grande Novamente), substituindo o A de América pelo G de “Germany” (Alemanha).
É incomum que um presidente americano em exercício comente eleições estaduais alemãs; no entanto, o governo Trump tem cultivado laços estreitos com a AfD. O vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, reuniu-se com a colíder da sigla, Alice Weidel, na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro de 2025, e criticou o “cordão sanitário” da Alemanha contra o partido.
Representantes da AfD também visitaram a Casa Branca mais tarde naquele ano, e aliados importantes de Trump (entre eles, Elon Musk), bem como figuras da administração, apoiaram o partido repetidamente.
Reação
Horas depois de Trump celebrar publicamente a vitória da AfD, o chanceler alemão, Friedrich Merz, cancelou uma ligação telefônica planejada com o presidente dos Estados Unidos, informou a agência de notícias AFP. Um porta-voz da Casa Branca ouvido pelo veículo afirmou que o chanceler não respondeu diretamente ao post na Truth Social, mas observou que Merz frequentemente se opõe a “interferências ou comentários sobre a situação política interna, particularmente no que diz respeito a eleições”.
Dirk Wiese, político de alto escalão do Partido Social-Democrata (PSD) — parceiro de coalizão de Merz —, por sua vez, condenou abertamente os comentários de Trump nas redes sociais, classificando-os como “interferência” na política alemã e descrevendo-os como “inaceitáveis”.
“Acredito que nós, como governo federal, não podemos tolerar isso”, disse ele ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung.