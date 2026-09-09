🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Mundo

Trump celebra vitória da extrema direita alemã e governo Merz denuncia ‘interferência’

Casa Branca cultiva laços estreitos com representantes da AfD, partido anti-imigrantes, ultraconservador e vigiado por relativizar Nazismo

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 09h44 | Atualizado em 9 set 2026, 10h16
WASHINGTON, DC - MARCH 03: U.S. President Donald Trump meets with German Chancellor Friedrich Merz in the Oval Office of the White House, March 3, 2026 in Washington, DC. Trump and Merz are expected to discuss a range of topics, including the recent U.S. and Israeli attacks on Iran and international tariffs imposed by the Trump administration. (Photo by Win McNamee/Getty Images)
O presidente dos EUA, Donald Trump, ao lado do chanceler alemão Friedrich Merz no Salão Oval da Casa Branca. 03/03/2026 - (Win McNamee/Getty Images)
Continua após publicidade
Trump celebra vitória da extrema direita alemã e governo Merz denuncia ‘interferência’ Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou o partido Alternativa para a Alemanha (AfD) na terça-feira por sua vitória eleitoral expressiva no estado da Saxônia-Anhalt, onde a legenda de extrema direita conquistou quase 44% dos votos no último domingo.

“Uau! O partido populista na Alemanha teve uma noite realmente grandiosa”, escreveu ele em sua rede, a Truth Social. “Eles (os alemães) finalmente se cansaram das leis e regulamentações de imigração absolutamente horríveis que prejudicaram tanto a Alemanha. ” Trump encerrou sua mensagem com uma variante de seu slogan “MAGA” (Faça a América Grande Novamente), substituindo o A de América pelo G de “Germany” (Alemanha).

É incomum que um presidente americano em exercício comente eleições estaduais alemãs; no entanto, o governo Trump tem cultivado laços estreitos com a AfD. O vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, reuniu-se com a colíder da sigla, Alice Weidel, na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro de 2025, e criticou o “cordão sanitário” da Alemanha contra o partido.

Siga

Representantes da AfD também visitaram a Casa Branca mais tarde naquele ano, e aliados importantes de Trump (entre eles, Elon Musk), bem como figuras da administração, apoiaram o partido repetidamente.

Continua após a publicidade

Reação

Horas depois de Trump celebrar publicamente a vitória da AfD, o chanceler alemão, Friedrich Merz, cancelou uma ligação telefônica planejada com o presidente dos Estados Unidos, informou a agência de notícias AFP. Um porta-voz da Casa Branca ouvido pelo veículo afirmou que o chanceler não respondeu diretamente ao post na Truth Social, mas observou que Merz frequentemente se opõe a “interferências ou comentários sobre a situação política interna, particularmente no que diz respeito a eleições”.

Dirk Wiese, político de alto escalão do Partido Social-Democrata (PSD) — parceiro de coalizão de Merz —, por sua vez, condenou abertamente os comentários de Trump nas redes sociais, classificando-os como “interferência” na política alemã e descrevendo-os como “inaceitáveis”.

Continua após a publicidade

“Acredito que nós, como governo federal, não podemos tolerar isso”, disse ele ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung.

Publicidade
TAGS:
Alemanha
Donald Trump
Estados Unidos
Extrema direita
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).