Trump avisa a ONU que EUA deixarão Acordo de Paris

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump notificou a ONU nesta segunda (4) que o país vai abandonar o Acordo Climático de Paris.

O aviso do governo americano veio no primeiro dia em que é possível aos países signatários sair do acordo.

Agora, segundo as regras previstas, os EUA têm um ano para finalizarem sua saída.

Trump tomou a decisão em 2017, no início do mandato. De acordo com o republicado, o acordo reduz o crescimento econômico americano.

Firmado pela conferência COP21, em 2015, o Acordo Climático de Paris entra em vigor ano que vem.

Ele prevê que 200 nações signatárias reduzam suas emissões de carbono, poluente responsável pelas mudanças climáticas.

O esforço é feito para conter o aquecimento global abaixo de 2 ºC, preferencialmente em 1,5 ºC. Acima disso, os cientistas preveem resultados catastróficos.