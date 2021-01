Trump apela a invasores do Capitólio: ‘Vão para casa em paz’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de ir às redes sociais para pedir o fim da invasão ao Capitólio. Apoiadores do republicano estão dentro do Congresso desde o início da tarde desta quarta-feira 6 para impedir a certificação do democrata Joe Biden.

No vídeo com um minuto de duração, Trump pede que os manifestantes “sigam em paz para casa”. Mesmo assim, mantém a afirmação de que a eleição foi fraudada.

“Sei que vocês estão magoados. Tivemos uma eleição que foi roubada de nós. Nós vencemos por larga maioria e todos sabem. Especialmente o outro lado. Mas vocês precisam ir para casa agora e em paz. Precisamos ter lei e ordem aqui. Não queremos que ninguém se machuque. Esse é um período muito difícil. Essa foi uma eleição fraudulenta, mas não podemos ficar na mão dessas pessoas. Precisamos agir pacificamente. Vão para casa. Nós te amamos. E Vocês são muito especiais.”, completou.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence também se pronunciou pelo fim do protesto que acontece dentro do Congresso americano nesta quarta-feira 6.

Pence presidia a cerimônia que certifica a vitória do democrata Joe Biden quando manifestantes invadiram o local.

O grupo rejeita a derrota de Donald Trump, atribuindo o triunfo democrata a uma série de fraudes. Diante da confusão, Pence e a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, tiveram de ser evacuados às pressas.

"A violência e a destruição que estão ocorrendo no Capitólio dos EUA devem parar agora. Todos os envolvidos devem respeitar os policiais e deixar o prédio imediatamente", disse Pence. "O protesto pacífico é o direito de todo americano, mas este ataque ao nosso Capitólio não será tolerado e os envolvidos serão processados ​​em toda a extensão da lei", completou.