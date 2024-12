Trump anuncia viagem a Paris para cerimônia de reabertura de Notre-Dame

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira, 2, que comparecerá à cerimônia de reabertura da catedral de Notre-Dame, um dos principais cartões-postais de Paris, neste fim de semana, em sua primeira viagem ao exterior desde que foi reeleito em novembro.

“É uma honra anunciar que viajarei para Paris, França, no sábado para participar da reabertura da Magnífica e Histórica Catedral de Notre-Dame, que foi totalmente restaurada após um incêndio devastador há cinco anos”, disse Trump.

O presidente eleito também elogiou o presidente francês, Emmanuel Macron, dizendo que ele fez um “trabalho maravilhoso garantindo que Notre-Dame fosse restaurada ao seu nível máximo de glória”.

Cerimônia de reabertura

A reabertura oficial de Notre-Dame está marcada para este sábado, 7, mais de cinco anos desde que um incêndio devastou parte da igreja.

A cerimônia será presidida pelo arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, que irá bater nas portas fechadas da catedral com sua equipe para reabri-las, de acordo com o site da catedral. Macron também irá comparecer ao evento e discursar para os convidados VIP.

Continua após a publicidade

A Île-de-la-Cité, onde fica a famosa igreja, será bloqueada para turistas e uma área de visualização pública com espaço para 40 mil espectadores será montada ao longo da margem do Rio Sena para a cerimônia de reabertura. Continua após a publicidade No domingo, acontecerá a primeira missa pública na catedral após a reforma. 1/15 Base que fica embaixo da flecha da catedral de Notre-Dame de Paris restaurada 5 anos após incêndio. 29/11/2024 (Stephane de Sakutin/AFP) 2/15 Vitral restaurado no interior da catedral de Notre-Dame de Paris. 29/11/2024 (Stephane de Sakutin/AFP) 3/15 Interior da catedral de Notre-Dame de Paris reformado após incêndio em 2019. 29/11/2024 (Sarah Meyssonnier/AFP) 4/15 Fachada reformada da catedral de Notre-Dame de Paris. 29/11/2024 (Christophe Petit Tesson/AFP) 5/15 Interior da catedral de Notre-Dame de Paris reformado após incêndio em 2019. 29/11/2024 (Sarah Meyssonnier/AFP) 6/15 Interior da catedral de Notre-Dame de Paris reformado após incêndio em 2019. 29/11/2024 (Stephane de Sakutin/AFP) 7/15 Estátua no interior da catedral de Notre-Dame de Paris reformada após incêndio em 2019. 29/11/2024 (Stephane de Sakutin/AFP) 8/15 Funcionários que trabalharam na reconstrução da catedral de Notre-Dame de Paris visitam, ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, o edifício gótico reformado após incêndio há cinco anos. 29/11/2024 (Sarah Meyssonnier//AFP) 9/15 Exterior reformado da catedral de Notre-Dame de Paris. 29/11/2024 (Stephane de Sakutin/AFP) 10/15 Interior da catedral de Notre-Dame de Paris reformado após incêndio em 2019. 29/11/2024 (Sarah Meyssonnier/AFP) 11/15 Altar no interior da catedral de Notre-Dame de Paris reformado após incêndio em 2019. 29/11/2024 (Sarah Meyssonnier/AFP) 12/15 Teto da catedral de Notre-Dame de Paris reformado após incêndio em 2019. 29/11/2024 (Sarah Meyssonnier/AFP) 13/15 Batistério no interior da catedral de Notre-Dame de Paris reformada após incêndio em 2019. 29/11/2024 (Christophe Petit Tesson/AFP) 14/15 Estátua no interior da catedral de Notre-Dame de Paris reformada após incêndio em 2019. 29/11/2024 (Stephane de Sakutin/AFP) 15/15 Altar no interior da catedral de Notre-Dame de Paris reformado após incêndio em 2019. 29/11/2024 (Stephane de Sakutin//AFP)

Incêndio e restauração

O incêndio de 15 de abril de 2019 destruiu grande parte do telhado e da torre da catedral. Embora a causa exata nunca tenha sido confirmada, as investigações apontaram para um acidente, possivelmente causado por uma guimba de cigarro ou um curto-circuito no sistema elétrico.

Continua após a publicidade

Trump era presidente quando o incêndio aconteceu e, na época, ofereceu seus conselhos às autoridades francesas: “Talvez tanques de água voadores pudessem ser usados ​​para apagá-lo. É preciso agir rápido!”, escreveu ele na rede social X (antigo Twitter).

“É horrível assistir ao grande incêndio na Catedral de Notre-Dame em Paris”, completou, enquanto as chamas se espalhavam pela catedral.

O republicano também afirmou ter oferecido “a ajuda de nossos grandes especialistas em renovação e construção” para restaurar o icônico monumento na época.