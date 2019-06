Trump anuncia ter recebido “carta preciosa” de Kim Jong-un

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 11, ter recebido outra “carta preciosa” do líder norte-coreano, Kim Jong-un. Apesar dos escassos avanços nas negociações com a Coreia do Norte sobre seu programa nuclear, Trump disse confiar em Kim, que “manteve sua palavra”.

“Isso é muito importante para mim”, disse o presidente americano, na Casa Branca.

O conteúdo da mensagem de Kim não foi divulgado. Trump classificara também as missivas anteriores de Kim como “preciosas” e chegara a dizer que os dois se “apaixonaram”. Desde o fracasso de seu segundo encontro com o americano, em Hanói, em fevereiro, o norte-coreano mostrou-se disposto a agendar uma terceira reunião bilateral, com a esperança de reduzir ou até eliminar as sanções econômicas de Washington sobre seu país.

O líder norte-coreano também atreveu-se a retomar o lançamento de mísseis balísticos no início de maio, fato que Trump alegou não tê-lo perturbado. Ao longo do mês, o encarregado pela segunda reunião entre os dois líderes, Kim Hyok-chol, foi executado pelo regime, informou o jornal sul-coreano Chosun, em 31 de maio.

O organizador do primeiro encontro, Kim Yong-chol, foi enviado a um campo de trabalhos forçados, para “reeducação ideológica”, mas apareceu no início de junho em evento público ao lado do ditador norte-coreano.