Trump já anuncia slogan para tentar a reeleição em 2020

Donald Trump já tem o slogan de campanha de 2020, embora a eleição presidencial americana ainda esteja longe: “Mantenha os EUA grandiosos!”. Durante discurso na Pensilvânia, o presidente afirmou: “Nosso novo slogan quando iniciarmos a campanha dentro de dois anos, podem acreditar, será ‘Keep America Great!'”

O slogan “Make America Great Again” (“Torne os EUA grandiosos novamente”) teve um espaço central na vitoriosa campanha eleitoral de Trump em 2016.

Repetida nos discursos, impressa nos cartazes e bonés, transformada na sigla “MAGA” nas redes sociais, a promessa sobreviveu à eleição presidencial e permanece como uma expressão que aglutina os simpatizantes do presidente.

Trump, de 71 anos, com frequência faz referência ao segundo mandato que espera obter. Diante de seus simpatizantes no município de Moon, na Pensilvânia, ele repetiu o desejo de disputar, como rival direta, contra a apresentadora de TV e empresária Oprah Winfrey, que viu seu nome citado como possível candidata democrata após um discurso em janeiro na premiação do Globo de Ouro.

Ele afirmou que venceria uma eventual disputa com a apresentadora e declarou: “Conheço sua fragilidade”. Winfrey afirmou no mês passado que não deseja ser candidata à presidência.

(com Agência France-Presse)