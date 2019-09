Trump anuncia Robert O’Brien como novo conselheiro de Segurança Nacional

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 18, que Robert O’Brien, atual enviado especial da Presidência para Assuntos de Reféns do Departamento de Estado, será o seu novo conselheiro de Segurança Nacional.

“Estou satisfeito por anunciar que nomearei Robert C. O’Brien, atualmente trabalhando com sucesso como enviado especial presidencial para Assuntos de Reféns no Departamento de Estado, como o nosso novo conselheiro de Segurança Nacional. Trabalhei muito e muito duro com Robert. Fará um grande trabalho”, disse Trump no Twitter.

O’Brien assumirá o cargo anteriormente ocupado por John Bolton, que foi demitido por Trump em 10 de setembro, após meses de desacordos relacionados à política externa.

O atual enviado especial da Presidência será o quarto conselheiro de Segurança Nacional do governo Trump. A nomeação para esse cargo não requer confirmação pelo Senado americano.

O’Brien serviu como major na Reserva do Exército dos Estados Unidos. O ex-presidente George W.Bush o nomeou em 2005 para servir como representante na Assembleia-Geral da ONU. Durante seu período no cargo, ele trabalhou diretamente com Bolton, que foi embaixador nas Nações Unidas.

Durante os mandatos das ex-secretárias de Estado Condoleezza Rice e Hillary Clinton, O’Brien também atuou como copresidente da Parceria Público-Privada do Departamento de Estado para a Reforma de Justiça no Afeganistão.

Em seu cargo como enviado especial da Presidência para Assuntos de Reféns, O’Brien trabalha com famílias de reféns americanos presos em outros países.

(Com EFE)