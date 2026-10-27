Trump anuncia que irá proibir o termo ‘Inteligência Artificial’; entenda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou não gostar do termo “inteligência artificial” e ameaçou proibir seu uso. De acordo com o republicano, o termo “superinteligência” é mais adequado, embora cientistas e toda a indústria da comunicação utilizem a terminologia IA, que foi cunhada há 70 anos.

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“Quando o The Wall Street Journal vai começar a chamar Inteligência Artificial (IA), um nome muito ruim e impreciso, de SI (Superinteligência), o nome que praticamente todo mundo está usando, ou em breve estará? “, questionou Trump, em referência a uma aparente matéria publicada no The Wall Street Journal. “Em breve, vamos PROIBIR oficialmente o termo ‘IA/Inteligência Artificial’ em todos os documentos relevantes e em tudo mais, devido à sua imprecisão”, completou.