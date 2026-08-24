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Trump anuncia novas tarifas de 50% sobre produtos do Canadá a partir de 2027

Declaração se dá em meio à intensificação da guerra comercial entre os dois países

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 11h56 | Atualizado em 24 ago 2026, 12h12
O presidente dos EUA, Donald Trump (esquerda), e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.
O presidente dos EUA, Donald Trump (esquerda), e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.  (Saul Loeb e Patrick Doyle/AFP)
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Trump anuncia novas tarifas de 50% sobre produtos do Canadá a partir de 2027 Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 24, que irá aumentar tarifas sobre uma série de produtos automotivos canadenses a partir de 2027. A declaração se dá em meio à intensificação da guerra comercial entre os dois países.

“A partir de 1º de janeiro de 2027, as tarifas sobre todos os carros, caminhões, grandes e pequenos, e aço aumentarão para 50%”, escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social.

Atualmente, as tarifas sobre os automóveis são de 25% se não incluírem materiais americanos em sua fabricação, enquanto as importações de aço já têm, no geral, tarifas de 50%.

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Os dois países não chegaram a um acordo comercial na última sexta-feira, 21. Como consequência, Washington já havia anunciado uma tarifa de 50% sobre parte das importações provenientes do Canadá – a nova cobrança atinge aproximadamente 20 bilhões de dólares e representa 5,5% das exportações do Canadá destinadas ao mercado estadunidense.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou que as negociações foram suspensas e que Ottawa pretende responder à medida na mesma proporção, com retaliação prevista para começar em 8 de setembro e que deve atingir setores como aço, laticínios, eletrodomésticos, equipamentos agrícolas, papel e eletrônicos.

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Segundo ele, os negociadores canadenses trabalharam para preservar os interesses do país, mas mudanças apresentadas pelos Estados Unidos na reta final das conversas tornaram os termos propostos economicamente inviáveis e colocaram em dúvida a possibilidade de um acordo confiável.

A decisão foi tomada após três dias de reuniões em Washington entre o ministro canadense responsável pelas relações comerciais com os EUA, Dominic LeBlanc, e o representante comercial americano, Jamieson Greer. Embora as novas tarifas atinjam uma parcela relativamente pequena das exportações do Canadá, elas se somam a taxas já aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos como aço, madeira e automóveis.

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+ EUA impõem tarifa de 50% sobre produtos do Canadá após fracasso em acordo

As novas cobranças também valem para mercadorias que poderiam ter tratamento preferencial no âmbito do acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá. A medida aumenta a pressão sobre a economia canadense, que atravessa uma recuperação considerada frágil, e pode dificultar as negociações mais amplas entre os dois vizinhos para definir os próximos termos da relação comercial.

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Trump aumentou a pressão neste domingo em uma publicação na rede Truth Social. “O Canadá quer os benefícios de ser um estado, sem ser um”, escreveu. O presidente também acusou o vizinho de cobrar tarifas elevadas dos agricultores americanos.

Desde o início de seu segundo mandato, em janeiro de 2025, Trump tem repetido provocações sobre a possibilidade de transformar o Canadá no 51º estado americano.

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