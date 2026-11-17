O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 17, novos acordos para garantir o fornecimento de minerais críticos durante uma reunião do Quad, grupo formado por Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, em Manila, capital das Filipinas.

Trump se reuniu com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, a premiê japonesa, Sanae Takaichi, e o chefe de governo australiano, Anthony Albanese. Segundo o republicano, os acordos buscam proteger as cadeias de abastecimento de minerais essenciais para a fabricação de produtos como veículos elétricos, celulares e equipamentos militares, além de impedir que os países sejam submetidos à “coerção de um único fornecedor estrangeiro”.

Embora não mencione diretamente a China, a declaração faz referência à influência de Pequim no mercado global de terras raras, um grupo de elementos fundamentais para setores de alta tecnologia. O governo chinês impôs restrições à exportação desses materiais no ano passado, em meio às disputas comerciais com Washington. Trump afirmou que os Estados Unidos devem alcançar a capacidade produtiva chinesa no setor em até dez meses. “Estamos produzindo terras raras em um nível que nunca alcançamos antes”, declarou.

Em comunicado conjunto divulgado após a reunião, os quatro países manifestaram “graves preocupações” com práticas de coerção econômica, incluindo restrições arbitrárias às exportações. Os líderes também anunciaram iniciativas de cooperação em inteligência artificial, segurança marítima e infraestrutura, além da realização de exercícios militares conjuntos em 2027. O encontro foi o primeiro do Quad desde 2024 e marcou a estreia de Trump em uma cúpula do grupo.

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A reunião, no entanto, ocorreu em meio a uma onda de protestos contra a visita de Trump, que resultou na prisão de quase 300 pessoas nos dias anteriores à chegada do presidente americano.

Os protestos reuniram críticas à guerra no Irã, ao aumento dos preços dos combustíveis e à iniciativa americana Pax Silica, voltada ao desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial e à redução da dependência de fornecedores chineses. O projeto prevê a construção de um polo tecnológico em New Clark City, a cerca de 100 quilômetros de Manila, que, segundo organizações locais, ameaça deslocar comunidades indígenas e comprometer o abastecimento de água e energia da região.

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Visita à Ásia

Trump chegou nesta terça-feira a Manila para iniciar uma viagem de três dias à Ásia, que inclui reuniões com aliados regionais e um inédito encontro trilateral com os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin.

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A agenda do republicano nas Filipinas também prevê encontros com a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) e com o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul. Na quarta-feira, 18, Trump deve se reunir com o presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., antes de seguir para a China, onde participará da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

Em território chinês, o presidente dos EUA terá uma reunião com Xi e Putin para discutir questões nucleares, entre outros temas. Trump também mencionou a possibilidade de se encontrar com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, durante a visita. É a primeira viagem internacional do líder americano desde a derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato.