Trump anuncia acordo de segurança ‘permanente’ sobre Groenlândia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 18, ter fechado com a Dinamarca um acordo que concede aos Estados Unidos um “controle permanente” da segurança na Groenlândia, o que impediria Rússia e China de instalar bases nesse território autônomo, controlado por Copenhague.

Trump insistia em que Washington precisava controlar a Groenlândia por razões estratégicas, o que alarmou a Dinamarca, aliada da Otan, e provocou uma reação dura da aliança. Tanto a Dinamarca quanto a Groenlândia comemoraram o acordo anunciado hoje pelo presidente americano, e disseram que ele será assinado durante a Assembleia-Geral da ONU, na próxima semana.

“A partir de agora, nenhum adversário dos Estados Unidos poderá ter uma base na Groenlândia, presença militar na Groenlândia ou realizar investimentos sensíveis na Groenlândia sem a nossa aprovação expressa por escrito”, afirmou Trump, acrescentando que Washington começará a construir imediatamente uma presença militar importante no território, localizado no Ártico.

Durante o fórum econômico de Davos, em janeiro, Trump fechou um acordo com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, cujos termos permanecem vagos.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, saudou “a perspectiva de um bom acordo para a Groenlândia, o reino da Dinamarca e os Estados Unidos”. Segundo ela, isso seria “bom para a Otan e a Europa”. Já o chefe de governo da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, ressaltou que o pacto “fortalece” a segurança no território.

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Tensão

Trump não deu detalhes sobre o acordo, e não se sabe se ele tem relação com o que foi negociado com Rutte. Segundo vários veículos, os Estados Unidos querem abrir três novas bases militares no sul da Groenlândia, além da base de Pituffik, que possuem no norte do território.

Um acordo de defesa de 1951, atualizado em 2004, já permite a Washington aumentar o envio de tropas e as instalações militares na ilha, desde que informe previamente a Dinamarca e a Groenlândia.

No auge da crise, Trump não descartou o uso da força para tomar o território, que tem uma população de 57.000 habitantes, o que preocupou a União Europeia e a Otan. Desde então, a tensão diminuiu, e, em uma aparente tentativa de apaziguar Trump, a Otan lançou uma nova missão para reforçar a segurança no Ártico.

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Veja a postagem de Trump na íntegra:

ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos da América firmaram um Acordo com o Reino da Dinamarca e a Groenlândia, que concede aos Estados Unidos o controle permanente sobre a segurança e todas as demais necessidades na Groenlândia, atendendo completamente a TODAS as nossas inúmeras preocupações.

Não haverá CUSTO algum para os Estados Unidos! Sob minha direção, trabalhamos com representantes da Dinamarca e da Groenlândia para garantir que os Estados Unidos terão PARA SEMPRE a capacidade total de fazer o que for necessário na Groenlândia para assegurar e defender a segurança da Groenlândia e dos Estados Unidos da América. Além disso, a partir de agora, nenhum adversário dos EUA poderá JAMAIS ter uma base na Groenlândia, manter presença militar na Groenlândia ou fazer investimentos sensíveis na Groenlândia sem nossa expressa aprovação por escrito.

Por mais de 100 anos, os presidentes reconheceram a importância estratégica da Groenlândia, mas NENHUM deles conseguiu fazer nada a respeito. Tenho orgulho de ser o presidente que resolveu de forma permanente e definitiva essa situação tão importante.

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Este é um Acordo de “Vida Infinita”, não tem fim! Estamos muito honrados e orgulhosos do que acabamos de alcançar, e tudo o que foi acordado hoje será valorizado pelo povo americano.

Iniciaremos imediatamente o processo de desenvolvimento de uma grande presença militar na parte apropriada da Groenlândia, que possui muitas áreas disponíveis. Trabalharemos com o povo da Groenlândia nesse desenvolvimento e construção. Esta solução é excelente para os Estados Unidos da América, a Dinamarca, a Groenlândia e todos os nossos aliados.

Aguardamos com expectativa a oportunidade de trabalhar com os maravilhosos povos da Dinamarca e da Groenlândia rumo a um futuro magnífico para esta grande e altamente estratégica porção de terra.

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Seremos muito protetores dela! Este é um sonho que se torna realidade para os Estados Unidos da América, um sonho muito importante, histórico e especial. Obrigado pela atenção dispensada a este assunto!

Presidente DONALD J. TRUMP

(Com AFP)