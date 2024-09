Trump analisa incluir Elon Musk em comissão do governo caso seja eleito

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, analisa a possibilidade de incluir Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, em uma comissão do governo caso vença a disputa contra Kamala Harris nas eleições de novembro.

Em declarações anteriores, o magnata já demonstrou interesse em participar da administração Trump, cuja candidatura apoia abertamente.

Em agosto, Musk publicou na rede social uma imagem criada por inteligência artificial, na qual aparecia como parte do “Departamento de Eficiência Governamental” (DOGE, acrônimo que faz referência a uma criptomoeda), que teria como objetivo examinar quais programas governamentais podem ser cortados para aliviar as contas americanas.

O esforço seguiria os passos de antigos líderes dos EUA, como o ex-presidente Ronald Reagan, também republicano.

Além dele, nomes como Fred Smith , ex-CEO da FedEx, e Robert Nardelli , ex-CEO da Home Depot, também estariam sendo cotados.

Apesar do aceno de Musk, Trump amenizou a participação do apoiador no governo durante entrevista ao programa Shawn Ryan Show.

“Ele quer estar envolvido, mas veja, ele dirige grandes empresas e tudo mais… então, ele realmente não pode (participar do gabinete)”, disse o republicano, acrescentando: “Ele pode mais ou menos, como diz a expressão, consultar o país e dar-lhe algumas ideias muito boas.”

Mudança de lado

A proximidade entre os dois acendeu alertas de que um segundo mandato de Trump culminaria em benefícios para o bilionário, que votou no presidente Joe Biden em 2020.

Agora, Musk ajudou a angariar ao menos US$ 8,7 milhões (cerca de R$ 49 milhões na cotação atual) até 30 de julho, em apoio ao candidato republicano, a partir de doações de outros aliados milionários.

A mudança de lado ocorre após o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) conduzirem investigações contra o X e a Tesla, da qual Musk também é dono.

Por sua vez, a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário recolheu quase todos os Teslas depois de que foi descoberto que a gigante não garantiu a segurança para motoristas que usassem os carros no piloto automático.

Além disso, o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas também analisa denúncias de assédio na SpaceX, fabricante de foguetes fundada pelo magnata.

Entrevista no X

Em julho, Trump disse que o apoio de Musk “significou muito”, bem como o “respaldo” a sua candidatura. No mês passado, o ex-presidente foi entrevistado pelo empresário, em um bate-papo um tanto constrangedor. Na ocasião, o republicano afirmou que Kamala Harris estava “a atriz mais linda que já existiu” na capa da revista americana Time e a comparou com a sua esposa, Melania.

“Vi uma foto dela na Time Magazine hoje. Ela parece a atriz mais linda que já existiu”, continuou ele, referindo-se à última edição da revista. “Ela se parecia muito com a nossa grande primeira-dama, Melania. Ela não se parecia com Camilla [errando a pronúncia do nome de Kamala]”.

O monólogo parece ter sido recebido com estranheza por Musk, que responde: “Certo… bem, sim, bem, você sabe”, antes de mudar de assunto para o sonho americano. A entrevista foi marcada por um atraso de 40 minutos no início da transmissão por um suposto ataque hacker, segundo Musk, e por elogios ao ex-presidente. O dono do X, inclusive, opinou que o político de 78 anos representava “o caminho para a prosperidade”, enquanto sua rival era “o oposto”.

