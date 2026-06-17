🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Mundo

Trump diz que acordo é provisório e ameaça retomar guerra se Irã ‘não se comportar’

Washington e Teerã devem assinar memorando de entendimento formalmente na Suíça nesta sexta-feira, 19, mas ainda há muitos obstáculos para a paz

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 08h51 | Atualizado em 17 jun 2026, 10h29
O presidente dos EUA, Donald Trump
O presidente dos EUA, Donald Trump (Shawn Thew/EPA/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Trump diz que acordo é provisório e ameaça retomar guerra se Irã ‘não se comportar’ Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 17, que voltará a “lançar bombas” se o Irã “não se comportar”, dois dias antes da cerimônia de assinatura, na Suíça, do acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Trump fez a declaração em Evian, leste da França, onde os líderes do G7 celebraram o acordo alcançado entre Washington e Teerã como uma “oportunidade histórica” para evitar que o Irã desenvolva armas nucleares. Apesar dos dois países terem chegado a um memorando de entendimento nesta semana, que será assinado formalmente na sexta-feira, 19, o presidente americano disse que as negociações ainda não acabaram e que pode voltar a atacar Teerã caso não fique satisfeito.

“É um protocolo de acordo. E se eu não gostar, voltaremos a atirar neles, a bombardear suas cabeças. Se eu não gostar, se eles não se comportarem, voltaremos a bombardear bem no meio da cabeça deles”, declarou à imprensa após uma reunião com seu homólogo egípcio, Abdel Fatah al Sisi, às margens da cúpula do G7.

Siga

Obstáculos para a paz

De fato, o anúncio do acordo não deve levar ao fim automático da guerra. O memorando de entendimento prevê, inicialmente, um cessar-fogo de 60 dias para que as duas partes discutam o ponto-chave das tratativas, ainda em aberto: o futuro do programa nuclear iraniano.

Continua após a publicidade

O tema mais urgente para os Estados Unidos é o destino do estoque estimado em 440 quilos de urânio enriquecido a um nível próximo do necessário para fabricar bombas atômicas. Durante meses, Trump exigiu que o Irã abrisse mão do material nuclear; em vez disso, a expectativa agora é de que ele seja diluído a um nível de pureza mais baixo dentro de território iraniano ou em um país terceiro, sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O órgão de vigilância nuclear da ONU, aliás, participará das próximas etapas de negociações, durante as quais também devem ser abordados limites para o programa nuclear dos aiatolás.

Outras questões, como a navegação no Estreito de Ormuz e a compensação financeira do Irã, não estão completamente esclarecidas até o momento. Por exemplo, Trump afirmou que navios poderão transitar pela estratégica hidrovia sem pagar qualquer pedágio, enquanto o Ministério das Relações Exteriores iraniano insistiu que haverá “taxas de serviços”, sem especificar um valor.

Continua após a publicidade

Sobre o alívio financeiro a Teerã, a mídia estatal iraniana havia indicado que os Estados Unidos concordaram em liberar US$ 24 bilhões em ativos iranianos congelados em bancos no exterior, algo que Washington negou estar acertado.

Também há especulações sobre um fundo de até US$ 300 bilhões, patrocinado pelos americanos, para a reconstrução do país que viu prédios, fábricas e refinarias reduzidas a pó — mas J.D. Vance já condicionou o repasse às limitações ao enriquecimento de urânio e chegou a sugerir, para irritação da nação persa, que parte do valor pode ser usado para restituir países do Golfo que sofreram ataques na guerra. “O Irã terá um futuro melhor se cumprir suas obrigações. Veremos”, tergiversou o vice-presidente americano.

Continua após a publicidade

(Com AFP)

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Governo do Irã
Guerra
Oriente Médio
Teerã
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).