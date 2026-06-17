Trump diz que acordo é provisório e ameaça retomar guerra se Irã ‘não se comportar’

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Donald Trump ameaça “lançar bombas” no Irã se o país “não se comportar”, mesmo às vésperas de acordo de paz no G7. O memorando de entendimento, que visa encerrar a guerra no Oriente Médio, ainda enfrenta obstáculos cruciais, como o futuro do programa nuclear iraniano e questões financeiras.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 17, que voltará a “lançar bombas” se o Irã “não se comportar”, dois dias antes da cerimônia de assinatura, na Suíça, do acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Trump fez a declaração em Evian, leste da França, onde os líderes do G7 celebraram o acordo alcançado entre Washington e Teerã como uma “oportunidade histórica” para evitar que o Irã desenvolva armas nucleares. Apesar dos dois países terem chegado a um memorando de entendimento nesta semana, que será assinado formalmente na sexta-feira, 19, o presidente americano disse que as negociações ainda não acabaram e que pode voltar a atacar Teerã caso não fique satisfeito.

“É um protocolo de acordo. E se eu não gostar, voltaremos a atirar neles, a bombardear suas cabeças. Se eu não gostar, se eles não se comportarem, voltaremos a bombardear bem no meio da cabeça deles”, declarou à imprensa após uma reunião com seu homólogo egípcio, Abdel Fatah al Sisi, às margens da cúpula do G7.

Obstáculos para a paz

De fato, o anúncio do acordo não deve levar ao fim automático da guerra. O memorando de entendimento prevê, inicialmente, um cessar-fogo de 60 dias para que as duas partes discutam o ponto-chave das tratativas, ainda em aberto: o futuro do programa nuclear iraniano.

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O tema mais urgente para os Estados Unidos é o destino do estoque estimado em 440 quilos de urânio enriquecido a um nível próximo do necessário para fabricar bombas atômicas. Durante meses, Trump exigiu que o Irã abrisse mão do material nuclear; em vez disso, a expectativa agora é de que ele seja diluído a um nível de pureza mais baixo dentro de território iraniano ou em um país terceiro, sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O órgão de vigilância nuclear da ONU, aliás, participará das próximas etapas de negociações, durante as quais também devem ser abordados limites para o programa nuclear dos aiatolás.

Outras questões, como a navegação no Estreito de Ormuz e a compensação financeira do Irã, não estão completamente esclarecidas até o momento. Por exemplo, Trump afirmou que navios poderão transitar pela estratégica hidrovia sem pagar qualquer pedágio, enquanto o Ministério das Relações Exteriores iraniano insistiu que haverá “taxas de serviços”, sem especificar um valor.

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Sobre o alívio financeiro a Teerã, a mídia estatal iraniana havia indicado que os Estados Unidos concordaram em liberar US$ 24 bilhões em ativos iranianos congelados em bancos no exterior, algo que Washington negou estar acertado.

Também há especulações sobre um fundo de até US$ 300 bilhões, patrocinado pelos americanos, para a reconstrução do país que viu prédios, fábricas e refinarias reduzidas a pó — mas J.D. Vance já condicionou o repasse às limitações ao enriquecimento de urânio e chegou a sugerir, para irritação da nação persa, que parte do valor pode ser usado para restituir países do Golfo que sofreram ataques na guerra. “O Irã terá um futuro melhor se cumprir suas obrigações. Veremos”, tergiversou o vice-presidente americano.

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(Com AFP)