Trump ameaça retomar exercícios militares caso fracasse acordo com Kim

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que pode retomar os exercícios militares no sudeste asiático caso as negociações com a Coreia do Norte desmoronem.

“Interromper os “jogos de guerra” durante as negociações foi um pedido meu porque eles são MUITO CAROS e dão uma impressão ruim durante uma negociação de boa fé. Além disso, são um tanto provocativos”, escreveu o republicano em seu perfil no Twitter. “(Os exercícios militares) podem começar imediatamente caso as conversas desmoronem, o que acredito que não irá acontecer!”, acrescentou.

Trump ainda atacou seus críticos internos. “O acordo de desnuclearização da Coreia do Norte está sendo elogiado e celebrado em toda a Ásia. Eles estão tão felizes. Aqui, em nosso país, alguns prefeririam ver este acordo histórico fracassar ao invés de dar a Trump uma vitória, mesmo que ele tenha potencial para salvar milhões e milhões de vidas!”

Na última terça-feira, Trump e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, assinaram uma declaração conjunta pela desnuclearização completa da península. Uma das garantias dadas pelo presidente norte-americano foi a interrupção dos exercícios militares com a Coreia do Sul. (Marcelo Osakabe)