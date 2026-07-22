Trump ameaça destruir uma usina ou ponte do Irã para cada ataque contra navios em Ormuz

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Donald Trump ameaça destruir infraestrutura iraniana para cada ataque no Estreito de Ormuz, rota crucial para o petróleo mundial. A escalada ocorre após ataques americanos e resposta iraniana, com rebeldes apoiados pelo Irã também ameaçando rotas marítimas. Petróleo dispara em meio a impasses diplomáticos.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou que as forças americanas destruiriam uma ponte ou usina de energia do Irã para cada novo ataque contra embarcações no Estreito de Ormuz. O controle sobre nevrálgica rota marítima, por onde costuma passar 20% do petróleo consumido no mundo, está no centro do colapso do acordo provisório que Washington e Teerã assinaram há um mês.

Segundo Trump, alvos potenciais incluiriam instalações “localizadas próximas ou dentro” da capital, Teerã, e a resposta militar ocorreria após qualquer forma de ataque a navios no estreito, “seja por míssil, foguete, drone ou qualquer outro dispositivo ou arma”.

“Toda vez que a República Islâmica do Irã atacar uma embarcação no Estreito de Ormuz, seja com mísseis, drones ou qualquer outro tipo de arma ou munição, os Estados Unidos bombardearão e destruirão uma ponte ou uma usina de energia”, escreveu o presidente em sua plataforma Truth Social.

Ataques parte a parte

A ameaça veio após os Estados Unidos lançarem ataques contra território iraniano pela 11ª noite consecutiva. O Centcom, braço do Exército americano responsável pelo Oriente Médio, afirmou que a onda de bombardeios foi “projetada para continuar degradando a capacidade do Irã de ameaçar a navegação comercial” no Estreito de Ormuz. Segundo o comando, a Guarda Revolucionária Islâmica disparou contra “mais de 30 navios comerciais” nos últimos três meses.

“Os ataques injustificados colocaram em risco centenas de marinheiros inocentes e prejudicaram a liberdade de navegação”, afirmou o Centcom, acrescentando que a via navegável permanecia “aberta para o trânsito de navios comerciais”.

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A mídia estatal iraniana relatou que defesas aéreas foram ativadas em Teerã. Explosões também foram registradas na cidade de Tabriz, no noroeste do país, nos portos de Chabahar e Konarak (sudeste) e na cidade de Bushehr (sul), onde fica a única usina nuclear do Irã. Em resposta, as forças do regime dos aiatolás dispararam contra o Kuwait, Bahrein e Jordânia.

O preço do petróleo disparou em resposta à mais recente escalada, subindo de US$ 70 no início de julho para US$ 94 nesta quarta-feira.

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Diplomacia ou escalada?

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que ainda há abertura para diplomacia, mas acrescentou que não acredita que o Irã esteja falando sério sobre as negociações.

Trump também não vem dando sinais de desescalada. O presidente dos Estados Unidos disse na terça-feira 21 que considerava ordenar bombardeios ao complexo conhecido como Pickaxe Mountain, uma instalação nuclear subterrânea onde se suspeita que o Irã esteja construindo uma unidade de enriquecimento de urânio secreta. “Vamos atacar essa área muito em breve, e com muita força”, garantiu ele durante conversa com repórteres na Casa Blanca, onde recebeu o presidente libanês, Joseph Aoun.

O comando militar iraniano Khatam Al-Anbiya afirmou que consideraria tal ataque “uma expansão da guerra na região”, ameaçando atacar “todos os interesses dos Estados Unidos, de seus aliados e apoiadores”, segundo a emissora estatal IRIB.

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Em paralelo, os hutis, rebeldes do Iêmen financiados pelo Irã, afirmaram ter imposto um embargo naval contra a Arábia Saudita e ameaçaram fechar completamente o Estreito de Bab el-Mandeb — a porta de entrada sul do Mar Vermelho, que tornou-se crucial mediante o bloqueio do Estreito de Ormuz. Trump, por sua vez, disse que “lidaria” com o grupo armado caso o alerta fosse colocado em prática. Por ora, dois petroleiros sauditas, com destino à China e à Índia, deram meia volta rumo ao Canal de Suez.