Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 32,90
Mundo

Trump ameaça ‘caçar e prender’ jornalistas e fontes que revelaram falta de munição dos EUA

Reportagens do 'Washington Post', emissora CNN e agência Reuters apuraram que guerra no Irã deixou estoques baixos e presidente denuncia 'fake news'

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 09h08 | Atualizado em 6 ago 2026, 09h31
Donald Trump, com cabelo loiro e terno azul-marinho, gravata vermelha e broche da bandeira americana, fala com a boca aberta e expressão séria
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - 05/06/2026 (SAUL LOEB/AFP)
Continua após publicidade
Trump ameaça ‘caçar e prender’ jornalistas e fontes que revelaram falta de munição dos EUA Priorizar nos meus resultados Google

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 6, que os Estados Unidos contam com um amplo estoque de munições e ameaçou com penas de prisão aqueles que sugerem o contrário, após uma série de reportagens de diferentes veículos apurarem que a guerra contra o Irã esgotou amplamente as provisões de mísseis de alta precisão e longo alcance, bem como mísseis defensivos que interceptam projéteis inimigos.

Em uma postagem na sua rede, a Truth Social, o ocupante do Salão Oval atacou as notícias publicadas pela imprensa sobre a queda no estoque de armas, sustentando que os Estados Unidos têm “quantidades maciças de ‘munições’, especialmente de certos tipos”, sem revelar mais detalhes.

“Além disso, grandes quantidades estão sendo fabricadas e enviadas aos Estados Unidos conforme o necessário. As empresas de defesa estão construindo o maior número de instalações e fábricas na história do nosso país”, acrescentou.

Siga

+ Cerco à imprensa mostra uma trilha perigosa indicada por Trump

Continua após a publicidade

Sem referir-se a nenhum veículo específico, Trump disparou que “os ‘vazadores’ das declarações traiçoeiras estão sendo caçados”, em referência às fontes consultadas pela imprensa sob condição de anonimato, e falou em solicitar “penas de prisão de longa duração” para punir a circulação dessas informações.

As reportagens

Recentemente, o jornal americano The Washington Post informou que Trump exigiu resposta sobre a escassez de munições do chefe do Pentágono, Pete Hegseth, na sexta-feira da semana passada, quando eles participaram de uma reunião de gabinete em Camp David.

Trump disse a Hegseth que acreditava que o problema das munições “já tinha sido resolvido”, segundo o Post, que citou duas fontes não identificadas que tinham conhecimento da conversa.

Continua após a publicidade

O canal americano CNN também informou que a escassez de mísseis guiados de longo alcance e interceptadores de defesa aérea afetou a estratégia de Trump no conflito com o Irã, pois as forças militares americanas “praticamente esgotaram 80%” de suas reservas de interceptadores THAAD.

Já a agência de notícias Reuters apurou que os Estados Unidos usaram “praticamente todos” os Sistemas de Mísseis Táticos do Exército (ATACMS) e Mísseis de Ataque de Precisão (PrSM), as principais classes de armamentos de alta precisão e longo alcance. Cada míssil desses custa aproximadamente US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões).

Continua após a publicidade

Ainda segundo a Reuters, o tema foi pauta de conversas dentro da administração Trump nas últimas semanas, abordando por quanto tempo os Estados Unidos podem continuar atacando o Irã sem reduzir o arsenal a “níveis que limitariam a capacidade dos militares de responder a crises em outros lugares”.

De acordo com o Washington Post, a escassez foi o principal motivo que levou Trump a cancelar novos ataques contra o Irã. O presidente havia falado em “abrir margem” para a diplomacia.

Continua após a publicidade

‘FAKE NEWS’

O mandatário americano e a Casa Branca criticaram as reportagens da imprensa. A porta-voz do governo, Karoline Leavitt, classificou a cobertura do Post sobre a conversa entre Trump e Hegseth como “FAKE NEWS! “.

“Eu estava em Camp David com o presidente Trump e o secretário Hegseth. Isso literalmente nunca aconteceu”, escreveu ela no X.

O principal porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, disse que as reportagens sobre a discussão de Trump com Hegseth e sobre a escassez de armas eram “fictícias”.

Continua após a publicidade

Em paralelo, o Ministério das Relações Exteriores do Irã negou qualquer negociação em curso com os Estados Unidos, apesar de Trump ter afirmado que Teerã está muito interessada em um acordo para a reabertura do Estreito de Ormuz.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Governo do Irã
Imprensa
Jornalismo
Liberdade de Imprensa
Oriente Médio
Teerã
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).