Trump alerta para mudança violenta se republicanos perderem as ‘midterms’

Em um encontro com líderes evangélicos na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que, se os republicanos perderem controle do Congresso nas eleições de meio de mandato, os democratas vão implantar mudanças “rápida e violentamente”.

Durante o evento na segunda-feira (27), Trump disse que “tudo” está em jogo em sua agenda conservadora, caso o partido perca em novembro, de acordo com uma gravação de áudio da reunião obtida pelo jornal The New York Times e divulgada nesta terça-feira (28).

Os democratas “vão revirar tudo que fizemos e vão fazer isso rápida e violentamente”, frisou Trump, de acordo com a matéria. “Vão acabar com tudo imediatamente”, insistiu.

“Quando você olha para o Antifa”, acrescentou, referindo-se aos grupos antifacistas de esquerda, “e você olha para alguns desses grupos, são pessoas violentas”.

O jornal consultou o porta-voz da Casa Branca Hogan Gidley, que não quis comentar as declarações do presidente. Não foi a primeira vez que Trump alertou para a violência, caso as coisas não transcorressem do jeito dele.

Na campanha eleitoral de 2016, o magnata nova-iorquino chegou a afirmar que seus eleitores reagiriam violentamente, se ele não vencesse as primárias republicanas. “Acho que haveria tumultos”, advertiu Trump na época.

O New York Times relatou que os repórteres foram autorizados a acompanhar alguns breves comentários de Trump durante a reunião de segunda e o ouviram falar sobre aborto, liberdade religiosa e desemprego entre os jovens.

Depois que a imprensa foi retirada do recinto, porém, Trump mudou o assunto e fez sugestões de como os líderes evangélicos podem ajudar os republicanos a vencer em novembro.

“Apenas peço a vocês para saírem e garantir que todo seu pessoal vote”, afirmou.

“Porque, se eles não votarem — é 6 de novembro —, se eles não votarem, vamos ter dois anos miseráveis e vamos ter, sinceramente, um período de tempo muito difícil, porque, aí, só tem uma eleição. Estaremos a uma eleição de perder tudo que temos”, advertiu.

(Com AFP)