Trump alerta para ‘morte e destruição’ se enfrentar acusações criminais

O ex-presidente dos americano Donald Trump alertou nesta sexta-feira, 24, sobre possibilidade de “morte e destruição” caso enfrente acusações criminais. Ele teria, supostamente, feito pagamentos clandestinos a uma estrela pornô durante sua campanha presidencial de 2016, o que está sob investigação em Nova York.

Horas antes do pronunciamento de Trump, os promotores de Nova York que estão no caso afirmaram que não serão intimidados por ameaças. Em sua rede social, Truth Social, o ex-presidente republicano vem fazendo uma série de ataques verbais contra o promotor Alvin Bragg desde sábado, quando afirmou que seria preso três dias depois.

Além disso, o republicano segue apostando na narrativa de que as eleições de 2020, que elegeram o democrata Joe Biden, foram fraudulentas, em uma tentativa de contornar as alegações criminais. Ele espera, ainda, consolidar a sua campanha para as próximas eleições americanas, que acontecem no próximo ano.

“Que tipo de pessoa pode acusar outra pessoa, neste caso um ex-presidente dos Estados Unidos, que obteve mais votos do que qualquer presidente em exercício na história, e principal candidato (de longe!) à indicação do Partido Republicano, com um crime, quando é sabido por todos que nenhum crime foi cometido, e também é de conhecimento que a morte e destruição em potencial em uma acusação tão falsa pode ser catastrófica para o nosso país?”, escreveu.

No último sábado, Trump disse que seria detido nos próximos três dias, previsão que não se concretizou. Em comunicado ao comitê republicano na Câmara, o gabinete de Bragg contestou as acusações do ex-presidente, afirmando que ele “criou uma falsa expectativa de que seria preso”.

A atriz e diretora de filmes adultos Stormy Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, relatou que recebeu o dinheiro em troca de manter silêncio sobre um encontro sexual que teve com Trump em 2006. O republicano negou o incidente e o definiu como uma “simples transação privada” divulgada por motivações políticas.

O pagamento em si não seria ilegal. O dinheiro, entretanto, foi justificado como honorário advocatício para um dos advogados de Trump, Michael Cohen – é essa tentativa de esconder a natureza do pagamento que pode ser considerada criminosa, por falsificação de registro comercial.

Trump também é alvo de investigações no estado da Geórgia, por ter tentado anular sua derrota eleitoral na região, e em escala federal, referente às últimas eleições e à remoção de documentos confidenciais da Casa Branca quando deixou o cargo.

