Trump alerta governo iraniano: ‘o mundo está observando’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a mostrar neste sábado seu apoio aos milhares de iranianos que manifestam desde a quinta-feira contra o governo do presidente Hassan Rohani. “Os regimes opressores não podem durar eternamente e chegará o dia em que o povo do Irã poderá escolher. O mundo está observando!”, escreveu Trump em sua conta pessoal do Twitter.

O presidente americano reiterou assim as mensagens de apoio aos manifestantes lançadas ontem pelo Departamento de Estado e pela própria Casa Branca, nas quais pedia ao governo iraniano que respeitasse o direito de expressão de seu próprio povo.

“O mundo inteiro entende que a boa gente do Irã quer uma mudança e — além do vasto poder militar dos Estados Unidos —, o que os líderes iranianos mais temem é seu próprio povo”, escreveu Trump em um segundo tuíte. As duas mensagens repetem o tom adotado em seu discurso em setembro deste ano na Assembleia Geral das Nações Unidas, na qual Trump rotulou o governo de Rohani de “regime assassino”.

Os Estados Unidos têm defendido o caráter pacífico dos protestos que aconteceram nas cidades de Mashhad, Neyshabur, Kamshmar, Shahrud, Kermanshah, Rasht, Tabriz e Isfahan, e criticou as detenções de manifestantes feitas pelas autoridades locais.

Durante os protestos, os manifestantes cantaram lemas de ordem contrários ao presidente iraniano e favoráveis à independência e à liberdade, e expressaram rejeição ao apoio econômico do governo a alguns países da região enquanto a população local atravessa dificuldades econômicas.