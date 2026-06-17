Trump afirma ter tido ‘boas conversas’ com Putin e Zelenksy, após falar em ‘encerrar guerra’
Presidente dos Estados Unidos tem se reunido com homólogos na Ucrânia e na Rússia para discutir o fim do conflito em curso no leste europeu
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter tido boas conversas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre o conflito em curso entre as duas nações. A declaração foi dada a repórteres nesta quarta-feira, 17, durante a reunião do Grupo dos Sete (G7) na França, onde os líderes das principais nações desenvolvidas se reuniram para falar, entre outros temas, da guerra no leste europeu.
Não ficou claro quando ocorreu a “conversa positiva” entre Trump e Putin, mas uma ligação entre os líderes ocorreu no domingo, 14, ocasião em que o presidente russo telefonou ao republicano para parabenizá-lo pelo seu 80º aniversário. Anteriormente, o americano afirmou que a Rússia “deveria alcançar um acordo” com a Ucrânia, e que Moscou “perdeu uma quantidade enorme de pessoas”.
Questionado se Putin era o maior responsável pela guerra, Trump evitou se posicionar. “Não quero comentar sobre isso porque estou tentando resolver a situação, e isso não facilita”, disse. O republicano também evitou confirmar a possibilidade de sanções à Rússia, afirmando que isso está “sendo analisado”. Washington havia imposto uma isenção das sanções ao petróleo russo devido à guerra no Oriente Médio, mas a medida expirou na terça-feira, 16, e não foi renovada até o momento.
+ No G7, Trump sugere que pode voltar atenção à Ucrânia para ‘encerrar outra guerra’
Zelensky, por outro lado, reuniu-se com o presidente americano à margem da cúpula do G7, em uma tentativa de convencê-lo de que as perspectivas de Kiev na guerra melhoraram. De acordo com informações divulgadas pela emissora americana CNN, “bastaram 20 minutos com Zelensky para Trump deixar de ver a Ucrânia como perdedora”.
Durante a reunião, que também contou com a participação do presidente francês Emmanuel Macron, Zelensky apresentou várias imagens da guerra contra a Rússia. “Mostrei fotografias dos ataques e dos incêndios, bem como a forma como nossos homens extinguiram heroicamente o fogo (no Mosteiro de Kiev-Pechersk)”, disse o presidente ucraniano.
A mudança foi notada por líderes mundiais, com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmando que Washington passou a adotar uma abordagem considerada pelos outros integrantes do G7 como mais próxima da realidade do conflito. Um sinal disso pode ter sido demonstrado nesta quarta, quando Trump disse que irá levar em consideração o desejo ucraniano de construir mísseis dos EUA na Europa.
“Eles gostariam de poder fazer isso. Vamos dar uma olhada”, afirmou.
Na terça-feira, Trump afirmou que “a Rússia deveria alcançar um acordo” com a Ucrânia” e que fará “tudo o que puder para acabar com isso”.
Eufórico após o anúncio do acordo com o Irã, Trump chegou na segunda-feira à cidade francesa de Evian, sede do encontro de cúpula, dizendo ter intenção de “fazer algo” sobre o conflito na Ucrânia, que já dura mais de quatro anos.