Trump admite vitória de Biden pela 1ª vez, mas volta a falar em fraude

Oito dias após o anúncio dos resultados da eleição presidencial nos Estados Unidos, Donald Trump ainda não reconheceu sua derrota para Joe Biden. Embora pareça perto de fazê-lo, com pequenos sinais ou lapsos sucessivos. “Ele venceu porque a eleição foi fraudada”, tuitou o presidente na manhã deste domingo, 15, referindo-se ao ex-vice-presidente de Barack Obama.

Assim, Trump evocou novamente sua hipótese de uma fraude, que não foi respaldada por nenhuma evidência concreta. Mas as duas primeiras palavras de seu tweet (“Ele ganhou”) chamaram a atenção, já que é a primeira vez que ele as diz após o anúncio dos resultados.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020