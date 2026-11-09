Trump admite que sua política de deportações em massa foi ‘dura demais’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu neste domingo, 8, que sua política de deportações em massa foi “dura demais” e contribuiu para a derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, as chamadas midterms.

“Acho que foi dura demais”, afirmou Trump em entrevista ao programa 60 Minutes, da CBS. Segundo o republicano, o desgaste ocorreu porque as operações também atingiram imigrantes que tinham “bons empregos”. O presidente, porém, voltou a defender as medidas de controle da fronteira e a deportação de criminosos, às quais atribuiu aprovação dos eleitores.

O ocupante do Salão Oval também se disse disposto a negociar um acordo sobre imigração com os democratas. Ele sugeriu que uma negociação poderia permitir a permanência de imigrantes que vivem no país há dez ou quinze anos, citando trabalhadores de hotéis, restaurantes e empresas de jardinagem como exemplos de pessoas afetadas pelas deportações. “Acho que isso é realmente viável”, disse sobre um entendimento com a oposição.

Trump afirmou ainda que já havia recebido contatos a respeito de um possível acordo, sem identificar os interlocutores. Questionado sobre a possibilidade de passar seis meses sem insultar os democratas para facilitar as negociações, respondeu que conseguiria.

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A declaração ocorre dois dias após Trump nomear Stephen Miller, o idealizador de sua rigorosa política de restrição à imigração, como chefe de gabinete da Casa Branca, sinalizando uma reação combativa após a derrota eleitoral dos republicanos. Ele confirmou que Susie Wiles — sua atual chefe de gabinete e a primeira mulher a exercer a função — deixará o cargo nesta segunda-feira, 9.

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“Quero agradecê-la por seu trabalho como chefe de gabinete — ela fez um ótimo trabalho! ”, escreveu Trump em sua rede, a Truth Social.