Trump adia novo encontro com Putin para 2019

A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira (25) que os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin não vão se reunir este ano, como insinuou o líder americano na semana passada. Um novo encontro deverá ocorrer somente quando terminar a investigação sobre a suposta ingerência russa na campanha eleitoral americana em 2016.

“O presidente pensa que o próximo encontro bilateral com o presidente Putin deveria ocorrer uma vez que a caça às bruxas sobre a Rússia esteja terminada. Decidimos que ocorreria no ano que vem”, afirmou John Bolton, assessor de segurança nacional de Trump.

O procurador especial Robert Mueller, que investiga um possível conluio entre o Kremlin e a equipe de campanha de Trump nas eleições presidenciais de 2016, nunca informou nenhuma data sobre a finalização de seus trabalhos.

A Casa Branca afirmou na semana passada que Trump havia ordenado que Bolton convidasse Putin para uma reunião em Washington.

O anúncio foi feito em meio à repercussão sobre a coletiva conjunta de Trump e Putin após o encontro da semana passada em Helsinque. A aparente proximidade entre os dois líderes fez com que muitos membros do Congresso se opusessem a um novo encontro e reacendeu a discussão sobre um possível conluio entre a campanha eleitoral do presidente americano e o governo russo.

(Com AFP e Estadão Conteúdo)