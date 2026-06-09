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Trump acusa Irã de derrubar helicóptero militar dos EUA e promete resposta ao ataque

Segundo o presidente americano, havia dois pilotos a bordo e 'ambos estão seguros e sem ferimentos'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 14h17 | Atualizado em 9 jun 2026, 14h44
Trump disse não ter gostado da proposta do Irã
O presidente dos EUA, Donald Trump. (Will Oliver/EPA/Bloomberg/Getty Images)
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta terça-feira, 9, o Irã de derrubar um helicóptero militar americano perto do Estreito de Ormuz e afirmou que os EUA “precisarão responder” ao ataque.

“Acabo de ser informado pelo nosso Grande Exército que, na noite passada, os iranianos derrubaram um de nossos helicópteros Apache altamente sofisticados enquanto patrulhava o Estreito de Ormuz”, escreveu Trump na Truth Social, rede social da qual é dono.

O mandatário da Casa Branca informou que os dois pilotos que estavam a bordo estão seguros e sem ferimentos”, acrescentando: “Mesmo assim, os Estados Unidos devem, necessariamente, responder a este ataque”.

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A queda do AH-64 Apache ocorreu por volta das 3h30 no horário local (20h30 de segunda-feira, 8, em Brasília), ao largo da costa de Omã, enquanto os militares conduziam uma patrulha na região, de acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês). Os tripulantes foram resgatados por um drone marítimo americano cerca de duas horas após o incidente.

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O caso marcou a primeira perda de um Apache desde o início da guerra no Irã, em 28 de fevereiro. O modelo de helicóptero tem sido vital para a implementação do bloqueio americano ao Estreito de Ormuz  rota vital para o comércio internacional de petróleo que tem sido palco de tensões na guerra no Oriente Médio —, impedindo a entrada e saída de navios do Irã. Também foram usados pelos Emirados Árabes Unidos para abater drones iranianos no conflito.

Na segunda-feira 8, Trump reiterou que o cerco dos EUA às embarcações iranianas continuará em vigor “até que um acordo final seja alcançado”. As negociações estão estagnadas há semanas, embora o republicano tenha afirmado anteriormente que as tratativas avançam em “ritmo acelerado”.

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Escalada das tensões

O ataque ocorre após uma intensa troca de ataques entre Irã e Israel, desencadeada por uma ofensiva israelense contra Beirute, capital do Líbano. A Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irã, bombardeou Haifa e disse ter alvejado a base aérea de Ramat David, no Vale de Jezreel. Em resposta, Israel lançou mísseis contra Teerã, Tabriz e Isfahan, além de ter atingido uma petroquímica em Bandar-e Mahshahr.

O Irã coloca o fim da guerra em todas as frentes na região — o que inclui o Líbano, alvo de uma ofensiva israelense contra o Hezbollah — como uma das principais demandas para um acordo com os Estados Unidos. O posicionamento é criticado pelo primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, que condena o uso do país como uma “moeda de troca” nas tratativas.

O Irã coloca o fim da guerra em todas as frentes na região — o que inclui o Líbano, alvo de uma ofensiva israelense contra o Hezbollah — como uma das principais demandas para um acordo com os Estados Unidos. Teerã também exige suspensão de sanções, a liberação de fundos congelados e o fim do bloqueio marítimo americano ao país. Os termos incluem, ainda, reparações por danos causados pela guerra e a retirada das forças americanas de áreas próximas ao território iraniano.

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