🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Mundo

Trump abandona entrevista após ser questionado sobre alegações falsas

Republicano afirmou que tanto as recentes primárias na Califórnia quanto as eleições presidenciais de 2020 foram 'fraudadas'

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 11h59
US President Donald Trump speaks to members of the media on the South Lawn of the White House before boarding Marine One in Washington, DC, US, on Friday, May 8, 2026. The US said it expects Iran to respond to its latest proposal to end their war imminently, as clashes in the Strait of Hormuz threatened to further fracture a month-long ceasefire. Photographer: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images
O presidente dos EUA, Donald Trump (Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Trump abandona entrevista após ser questionado sobre alegações falsas Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou uma entrevista que foi ao ar neste domingo, 7, após ser repetidamente questionado sobre alegações falsas. Em conversa com a apresentadora Kristen Welker, da emissora americana NBC, o republicano afirmou que tanto as recentes primárias na Califórnia quanto as eleições presidenciais de 2020, que alçaram o democrata Joe Biden à Casa Branca, foram “fraudadas” — isso, como de praxe, sem apresentar qualquer prova.

Logo em seguida, Welker pressiona Trump a comprovar que a votação na California havia sido manipulada. Ele, então, responde: “Tudo o que preciso fazer é olhar e ouvir”. A apresentadora insiste, e diz que “isso não é prova”. Pronto, foi o suficiente para o republicado acusar a mídia de ser “desonesta” e encerrar, de forma abrupta, a entrevista: “Desculpe, vamos parar por aqui porque já chega”, disse o mandatário.

“Já fiquei sentada na chuva com você por uma hora, com idas e vindas na chuva, e já lhe dei tempo suficiente”, continuou Trump, depois de Welker pedir para que a conversa continuasse. “Vocês deveriam dar um jeito na imprensa, porque sabem de uma coisa? Um país jamais poderá ser grande com uma imprensa desonesta.”

Continua após a publicidade

+ O recuo de Israel e Irã após pressão de Trump sobre ataques

Siga
Continua após a publicidade

Antes disso, Trump já havia sido questionado sobre a guerra no Irã, iniciada em 28 de fevereiro. O líder americano insistiu que o conflito era necessário para impedir que Teerã tenha armas nucleares e rejeitou a ideia de que será “uma guerra sem fim”. Durante campanha, ele prometeu que não envolveria os EUA em novas guerras e criticou Biden por não ter conseguido encerrar a guerra na Ucrânia.

Após a entrevista ser veiculada, a apresentadora informou que o ocupante do Salão Oval concordou retomar a discussão em ocasião. A entrevista, que foi adiada várias vezes, foi realizada em um celeiro durante um evento com agricultores em Wisconsin. Segundo a NBC, Trump deixou o local cerca de 50 minutos após o início.

Continua após a publicidade

Trump não tem uma boa relação com a imprensa, mas é particularmente crítico a jornalistas mulheres. Em maio, chamou uma repórter que perguntou sobre a disparada dos gastos da construção de um novo salão de baile na Casa Branca. Antes disso, em dezembro, bradou a outra: “Deixa eu te dizer: você é uma repórter insuportável, realmente péssima. E é sempre a mesma coisa com você”. Ele também já disse que a veterana do The New York Times, Katie Rogers, era “uma repórter de terceira categoria, feia por dentro e por fora”.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Eleições
Entrevista
Estados Unidos
Imprensa
Jornalismo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).