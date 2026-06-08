Trump abandona entrevista após ser questionado sobre alegações falsas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou uma entrevista que foi ao ar neste domingo, 7, após ser repetidamente questionado sobre alegações falsas. Em conversa com a apresentadora Kristen Welker, da emissora americana NBC, o republicano afirmou que tanto as recentes primárias na Califórnia quanto as eleições presidenciais de 2020, que alçaram o democrata Joe Biden à Casa Branca, foram “fraudadas” — isso, como de praxe, sem apresentar qualquer prova.

Logo em seguida, Welker pressiona Trump a comprovar que a votação na California havia sido manipulada. Ele, então, responde: “Tudo o que preciso fazer é olhar e ouvir”. A apresentadora insiste, e diz que “isso não é prova”. Pronto, foi o suficiente para o republicado acusar a mídia de ser “desonesta” e encerrar, de forma abrupta, a entrevista: “Desculpe, vamos parar por aqui porque já chega”, disse o mandatário.

“Já fiquei sentada na chuva com você por uma hora, com idas e vindas na chuva, e já lhe dei tempo suficiente”, continuou Trump, depois de Welker pedir para que a conversa continuasse. “Vocês deveriam dar um jeito na imprensa, porque sabem de uma coisa? Um país jamais poderá ser grande com uma imprensa desonesta.”

Continua após a publicidade

+ O recuo de Israel e Irã após pressão de Trump sobre ataques

Continua após a publicidade

Antes disso, Trump já havia sido questionado sobre a guerra no Irã, iniciada em 28 de fevereiro. O líder americano insistiu que o conflito era necessário para impedir que Teerã tenha armas nucleares e rejeitou a ideia de que será “uma guerra sem fim”. Durante campanha, ele prometeu que não envolveria os EUA em novas guerras e criticou Biden por não ter conseguido encerrar a guerra na Ucrânia.

Após a entrevista ser veiculada, a apresentadora informou que o ocupante do Salão Oval concordou retomar a discussão em ocasião. A entrevista, que foi adiada várias vezes, foi realizada em um celeiro durante um evento com agricultores em Wisconsin. Segundo a NBC, Trump deixou o local cerca de 50 minutos após o início.

Continua após a publicidade

Trump não tem uma boa relação com a imprensa, mas é particularmente crítico a jornalistas mulheres. Em maio, chamou uma repórter que perguntou sobre a disparada dos gastos da construção de um novo salão de baile na Casa Branca. Antes disso, em dezembro, bradou a outra: “Deixa eu te dizer: você é uma repórter insuportável, realmente péssima. E é sempre a mesma coisa com você”. Ele também já disse que a veterana do The New York Times, Katie Rogers, era “uma repórter de terceira categoria, feia por dentro e por fora”.