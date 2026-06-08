Trump abandona entrevista após comentário indigesto: ‘você é uma fraude’

O presidente Donald Trump abandonou uma entrevista e insultou uma jornalista após ela retomar uma discussão sobre as eleições de 2020. Na época, o então empresário perdeu a reeleição para Joe Biden. Depois do resultado, ele afirmou que o sistema de votação norte-americano é “fraudulento”.

“Você é uma fraude e o ‘Meet the Press’ também é uma fraude”, declarou em entrevista com a NBC. Ele ainda atacou outra emissoras do país. “Assim como a ABC e a CBS e a CNN”. Em outros momentos, ele já ameaçou suspender programas de algumas redes de televisão por não serem parciais. “Um país nunca será grande com uma imprensa desonesta”, disparou. “Vocês (da NBC) são uma rede tendenciosa e desleal”.

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