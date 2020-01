Trump a líder supremo do Irã: ‘seja muito cuidadoso com as palavras’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um alerta nesta sexta-feira ao líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, para que ele seja “muito cuidadoso com as palavras”. O aviso ocorre depois de uma série de críticas feitas pelo iraniano em um raro discurso público realizado em Teerã, capital do Irã. O aiatolá pediu “unidade e cooperação” aos países islâmicos contra os EUA e pediu que o povo iraniano não se renda ou confie na Europa.

“O chamado ‘líder supremo’ do Irã, que não tem sido tão supremo ultimamente, disse algumas coisas desagradáveis sobre os Estados Unidos e a Europa. Sua economia está em crise, sua gente está sofrendo. Ele deveria ter mais cuidado com suas palavras”, escreveu o presidente americano no Twitter.

Dezenas de milhares de pessoas acompanharam o discurso de Khamenei durante a oração de sexta-feira dos muçulmanos. Foi a primeira vez em oito anos que o aiatolá fez esse tipo de aparição, coincidindo com um momento de tensão com os EUA e com a Europa.

“O caminho para a salvação é não ter medo do inimigo”, disse Khamenei, que denunciou que os EUA tentam “criar discórdias” e “controlar os países da região e suas riquezas”, disse. “O maior castigo (para os EUA) será a saída da região”, apostou o líder supremo do Irã.

O assassinato do general Qasem Soleimani em um ataque dos EUA em Bagdá provocou uma grave crise entre os dois países. O Irã respondeu dias depois lançando mísseis contra uma base militar no Iraque onde atuavam tropas americanas. O ataque, que os EUA preferiram responder com sanções econômicas, foi visto por Khamenei como um “duro golpe” contra os americanos./