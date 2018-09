Trump: “A América jamais se submeterá à tirania”

zoom_out_map 1 /19 Bombeiro caminha nos escombros das Torres Gêmes destruídas durante ataque terrorista em 11 de setembro de 2001 em Nova York (Porter Gifford/Corbis/Getty Images)

zoom_out_map 2 /19 Bombeiros levantam uma bandeira dos Estados Unidos em meio aos escombros do World Trade Center após ataque terrorista - 11/09/2001 (Bergen Co. NJ/Getty Images)

zoom_out_map 3 /19 Bombeiros caminham em direção a uma das torres do World Trade Center em Nova York, antes que ela desabasse após ser atingida por um avião (Jose Jimenez/Primera Hora/Getty Images)

zoom_out_map 4 /19 Policiais e bombeiros correm de uma enorme nuvem de fumaça no momento da queda de uma das torres do World Trade Center - 11/09/2001 (Jose Jimenez/Primera Hora/Getty Images)

zoom_out_map 5 /19 Bombeiro se emociona durante as operações de resgate de vítimas após desabamento das torres do World Trade Center - 11/09/2001 (Mario Tama/Getty Images)

zoom_out_map 6 /19 Bombeiros trabalham nos escombros do World Trade Center, após o ataque terrorista contra as Torres Gêmeas em Nova York - 11/09/2001 (Mark Lennihan/AP)

zoom_out_map 7 /19 Bombeiros de Nova York carregam o corpo de seu colega Al Fuentes, ferido no colapso das torres gêmeas do World Trade Center - 11/09/2001 (Matt Moyer/Corbis/Getty Images)

zoom_out_map 8 /19 Bombeiros descansam durante operação de resgate das vítimas após o colapso das torres do World Trade Center, alvo de ataque terrorista - 11/09/2001 (Alan CHIN/Gamma-Rapho/Getty Images)

zoom_out_map 9 /19 Bombeiros exaustos descansam na Broadway durante a busca por sobreviventes após atentado terrorista no World Trade Center - 11/09/2001 (Corey Sipkin/NY Daily News Archive/Getty Images)

zoom_out_map 10 /19 Bombeiros se reúnem perto do marco zero após o ataque terrorista ao World Trade Center, em Nova York (Matt Moyer/Corbis/Getty Images)

zoom_out_map 11 /19 Bombeiro faz uma pausa em um banco duante as operações de resgate após o colapso das torres gêmeas do World Trade Center alvo de um ataque terrorista - 11/09/2001 (Matt Moyer/Corbis/Getty Images)

zoom_out_map 12 /19 Bombeiro de Nova York se afasta do Marco Zero após o colapso das torres gêmeas do World Trade Center - 11/09/2001 (Anthony Correia/Getty Images)

zoom_out_map 13 /19 Bombeiros e militares estendem uma bandeira dos Estados Unidos sobre o prédio do Pentágono a poucos metros da área danificada pelo ataque terrorista - 11/09/2001 (John McDonnell/The Washington Post/Getty Images)

zoom_out_map 14 /19 Bombeiro esfrega os olhos no cenário do desastre do World Trade Center em Nova York - 14/09/2001 (Jim Watson/US Navy/Getty Images)

zoom_out_map 15 /19 As torres gêmeas do World Trade Center vieram abaixo após dois aviões sequestrados por terroristas serem lançados contra os edifícios em Nova York - 12/09/2001 (Porter Gifford/Corbis/Getty Images)

zoom_out_map 16 /19 As torres gêmeas do World Trade Center vieram abaixo após dois aviões sequestrados por terroristas serem lançados contra os edifícios em Nova York - 12/09/2001 (Alan CHIN/Gamma-Rapho/Getty Images)

zoom_out_map 17 /19 Equipes de resgate realizam buscas nos escombros do World Trade Center após ataque terrorista - 14/09/2001 (Jim Watson/Getty Images)

zoom_out_map 18 /19 O presidente George W. Bush conforta o bombeiro Lenard Phelan, que perdeu seu irmão, também bombeiro durante as operações de resgate no World Trade Center - 14/09/2001 (8393/Gamma-Rapho/Getty Images)

zoom_out_map 19/19 Bombeiro pede ajuda de mais pessoas para prosseguir nas operações de resgate nos escombros do World Trade Center - 14/09/2001 (Jim Watson/Getty Images)

Nesta terça-feira, 11 de setembro, os Estados Unidos lembram os 17 anos do primeiro ataque a solo americano desde Pearl Harbor, no Havaí, em 1941. Nesta data, em 2001, a organização terrorista Al-Qaeda sequestrou quatro aviões e os direcionou contra as Torres Gêmeas de Nova York e o prédio do Pentágono. O quarto avião, com trajetória também para a capital americana, caiu no estado da Pensilvânia.

Anualmente, o governo dos Estados Unidos organiza eventos de homenagem às vítimas deste que foi o maior atentado terrorista da história do país. Os ataques provocaram 3.000 mortes e ferimentos em mais de 6.000 pessoas. Mais de 1.000 vítimas ainda não foram identificadas.

Em discurso em homenagem às vítimas na Pensilvânia, onde os 40 passageiros e tripulantes do voo 93 da United Airlines morreram, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou sua plataforma de realizar “o que for necessário” para “manter a América segura”.

“Um pedaço do coração da América está enterrado neste terreno. Mas neste lugar germinou uma nova decisão de vivermos nossas vida com o mesmo encanto e coragem dos heróis do voo 93”, afirmou. “Este campo é agora um momento ao desafio americano. Este memorial é agora uma mensagem para o mundo. A América nunca, jamais se submeterá à tirania.”

Os atentados de 11 de setembro em imagens zoom_out_map 1 /20 Momento em que o Boeing 767-222 do voo 175 da United Airlines se aproxima da torre sul do World Trade Center, durante o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, em Nova York (Seth McCallister/AFP)

zoom_out_map 2 /20 Voo 175 da United Airlines colide com a Torre Sul do World Trade Center, na Ilha de Manhattan, em Nova York, com 51 passageiros, nove tripulantes e os cinco sequestradores a bordo (Spencer Platt/Getty Images)

zoom_out_map 3 /20 Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, dois aviões comerciais foram sequestrados no Aeroporto de Boston por terroristas da Al Qaeda, e instantes depois atingiram intencionalmente as duas torres do maior complexo comercial do planeta (Robert Clark/AP)

zoom_out_map 4 /20 Torre do World Trade Center desaba e cobre a Ilha de Manhattan de poeira e fumaça tóxica (Chang W. Lee/The New York Times/Divulgação)

zoom_out_map 5 /20 Bombeiros chegam perto das torres gêmeas, poucos minutos após o segundo avião bater na segunda torre do World Trade Center, em Manhattan (Foto/Reprodução)

zoom_out_map 6 /20 Andy Card conversa com então presidente George W. Bush para informá-lo dos atentados de 11 de setembro, em Nova York (Doug Mills/Getty Images)

zoom_out_map 7 /20 Homem se joga do alto de uma das torres do World Trade Center, na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos (Richard Drew/AP)

zoom_out_map 8 /20 Torre Sul do World Trade Center desaba 57 minutos depois de ataque, na Ilha de Manhattan, em Nova York (Hubert Boesl/dpa/Corbis/Getty Images)

zoom_out_map 9 /20 Pessoas correm pelas ruas de Manhattan após aviões derrubarem as torres gêmeas, em Nova York (Jose Jimenez/Getty Images)

zoom_out_map 10 /20 Homens cobertos de poeira caminham próximos ao local do atentado terrorista ao World Trade Center (Gulnara Samoilova/Zumapress.com/Divulgação)

zoom_out_map 11 /20 Bombeiros e paramédicos auxiliam feridos após os atentados terroristas ao World Trade Center (Justin Lane/The New York Times/Latinstock)

zoom_out_map 12 /20 Pedestres cobertos de poeira caminham próximos ao local do atentado terrorista ao World Trade Center (Amy Sancetta/AP)

zoom_out_map 13 /20 Bombeiro solicita mais equipes de resgate durante o trabalho de busca por sobreviventes dos ataques ao World Trade Center (Preston Keres/AFP)

zoom_out_map 14 /20 Bombeiros carregam mangueira entre as ruínas do World Trade Center (Steve McCurry / Magnum/Latinstock)

zoom_out_map 15 /20 Os ataques fizeram ruir as Torres Gêmeas do World Trade Center (LM Otero/AP)

zoom_out_map 16 /20 Ruínas do World Trade Center são vistas na Ilha de Manhattan, em Nova York (Alex Fuchs/AFP)

zoom_out_map 17 /20 Trabalhadores civis se reúnem durante retirada da última viga que ficou de pé após atentado do 11 de setembro às torres gêmes, em Nova York (Spencer Platt/Getty Images)

zoom_out_map 18 /20 Câmera de segurança mostra o momento em que o Boeing 757, pilotado por terroristas, se choca com o Pentágono (Department of Defense/Getty Images)

zoom_out_map 19 /20 O Boeing 757 da American Airlines pilotado por terroristas se choca com o Pentágono - sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos - localizado no estado da Virgínia (Stephen J. Boitano/Getty Images)

zoom_out_map 20/20 O ataque ao Pentágono matou 125 funcionários que estavam no prédio e as 64 pessoas a bordo da aeronave (//Getty Images)

Trump participou da cerimônia de homenagem perto de Shanksville, na Pensilvânia, onde há um memorial no local da queda do voo 93 da United Airlines. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Melania Trump.

Passageiros e tripulantes da aeronave confrontaram os quatro terroristas. O avião decolara de Newark, em Nova Jersey, para São Francisco, na Califórnia. Levava 44 pessoas a bordo, incluindo os quatro identificados posteriormente como membros Al-Qaeda. Trump qualificou as 40 vítimas como “verdadeiros heróis americanos”.

Em um discurso bastante patriótico, o presidente lembrou os minutos finais dos passageiros do voo 93, quando decidiram enfrentar os terroristas. Eles haviam sido informados por telefone por familiares sobre os dois aviões lançados contra as Torres Gêmeas e teriam decidido reagir contra o sequestro.

“Com o sacrifício deles, os 40 salvaram a vida de muitos”, elogiou.

Trump também agradeceu às forças de segurança, dentro e fora do país, e disse estar comprometido a fazer todo o possível para evitar episódios de terrorismo em solo americano.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, participou de outra homenagem na sede do Departamento de Defesa (Pentágono), onde os sequestradores lançaram o voo 77 da American Airlines. O acidente provocou a morte dos 59 passageiros e tripulantes, bem como de 125 pessoas que estavam local.

“Nunca esqueceremos o que aconteceu aqui naquela fatídica manhã”, declarou Pence. “Estamos aqui para mostrar nossa dívida de honra e respeito (às vítimas e familiares)”, acrescentou Pence, que participou da homenagem junto com o secretário de Defesa, James Mattis.

Para as homenagens no Marco Zero, em Nova York, Trump destacou a embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley. O Marco Zero é o memorial construído em respeito às 2.871 vítimas do maior dos atentados de 11 de setembro de 2001, ao lados prédios que substituíram as Torres Gêmeas.

Símbolo do empreendedorismo americano, as torres ruíram depois dos choques de dois aviões comerciais: os voos 11 da American Airlines e 175 da United Airlines. Desse atentado, morreram os 265 passageiros de ambos os voos e mais 2.606 pessoas que estavam nas torres.

Os ataques se deram durante o começo do governo do republicano George W. Bush, que declarou o estado americano em guerra contra o terrorismo. Medidas de segurança foram adotadas e novas normas passaram a reger o país. Os Estados Unidos empreenderam logo em seguida a invasão ao Afeganistão, na época governado pelos Talibãs e tido como protetor dos líderes da Al-Qaeda.

O líder máximo da organização terrorista e responsável pelo planejamento do ataque, o saudita Osama Bin Laden, foi caçado até 2011, quando foi morto em uma operação das forças especiais americanas no Paquistão.

(Com EFE e Estadão Conteúdo)