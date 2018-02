Trump 2020: republicano nomeia chefe de campanha de reeleição

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta terça-feira o seu ex-conselheiro digital Brad Parscale como gerente de sua campanha de reeleição em 2020.

Em um comunicado, a campanha de Trump disse que Parscale vai liderar um “avançado plano” para os esforços do pleito de 2020, bem como auxiliar candidaturas aliadas a Trump na eleição de meio de mandato, que ocorre em novembro.

Parscale, de 42 anos, é um empresário especializado em design de sites e marketing digital que não se envolveu em política até 2015, quando foi contratado para criar um portal de Internet para a campanha de Trump. O analista digital texano integrou a equipe estratégica de redes sociais da campanha e, tempos depois, trabalhou na Trump Organization.

Parscale também é aliado do genro e conselheiro de Trump, Jared Kushner. “Brad tem um talento incrível e foi crucial no nosso sucesso em 2016. Tem a confiança completa da nossa família e é a pessoa perfeita para estar à frente da campanha”, disse Eric Trump, o terceiro filho do presidente, em comunicado.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, confirmou em junho que Trump buscaria a reeleição. Nesse mesmo mês, o líder começou a se envolver no esforço de arrecadação de fundos que sua campanha, com sede em Nova York, tinha iniciado quando chegou ao poder.

(Com Estadão Conteúdo e EFE)