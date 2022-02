Tropas russas avançam em três cidades; Kiev ainda resiste

No terceiro dia desde que avançou no território ucraniano, as forças russas intensificaram os ataques à Kiev ao longo deste sábado, 26, e concentra ações ainda nas cidades de Kharkiv, no nordeste do país, e Kherson, no sul. A capital continua resistindo e, segundo o presidente do país, Volodymr Zelensky, ainda está sob controle do governo ucraniano. Esta madugada, duas explosões massivas foram ouvidas nos arredores da capital, reportou a CNN Internacional. Uma delas veio do sudoeste, na direção de um dos aeroportos da cidade.

Um relatório do Ministério da Defesa do Reino Unido apontou que a velocidade do avanço russo foi reduzida pela resistência ucraniana, que surpreendeu os soldados, e por problemas logísticos. Mesmo assim, a Rússia não dá sinais de que pretende abrandar o combate.

Em Kiev, foi implementado um toque de recolher a partir das 17 horas deste sábado até as 8 horas da próxima segunda-feira, 28. O presidente ucraniano decretou que homens na faixa dos 18 a 60 anos estão impedidos de cruzar as fronteiras e devem ajudar na resistência. Países como a Alemanha, a França, a República Tcheca e a Holanda afirmaram que vão enviar armas e munições para o país.

Com o prolongamento da situação, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) vai realizar uma nova reunião neste domingo, 27, para convocar uma sessão extraordinária da Assembleia Geral da ONU com foco no conflito. Para ser aprovada, a medida precisa de aprovação de nove dos 15 membros e os cinco membros permanentes – Rússia, Estados Unidos, China, França e Grã-Bretanha – não poderão exercer o poder de veto, segundo a Reuters. Ainda de acordo com a agência, o mecanismo foi acionado dez vezes desde 1950.

Fuga

Neste sábado, 26, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados afirmou que mais de 120 mil pessoas já atravessaram as fronteiras ucranianas, e o número estava aumentando principalmente após a chegada dos militares invasores nos arredores da capital Kiev.

A Polônia é o principal destino dos refugiados ucranianos. O governo polonês afirmou que mais de 100 mil ucranianos já haviam sido recebidos apenas nas últimas 48 horas. Na fronteira de Medyka, a fila de carros aguardando para atravessar tinha mais de 15 quilômetros. As autoridades haviam declarado abertas as fronteiras mesmo para quem não tem um passaporte válido e abriram mão da exigência de testes de Covid-19 negativos. Trens também foram enviados para buscar feridos.

Mas o país não é o único destino dos refugiados. Algumas pessoas têm atravessado a fronteira para a Hungria, Romênia, Moldávia e até Belarus, país por onde parte das tropas russas entraram na Ucrânia. Outros pretendem continuar avançando pela Europa com destino a outros países ainda mais afastados. De acordo com as Nações Unidas, se a situação continuar se deteriorando até 4 milhões de ucranianos, cerca de 10% da população, podem abandonar o país. Mulheres, crianças e idosos compõem a maior parte dos refugiados.